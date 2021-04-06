Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı.

CEMRE VE ÇELEBİ BOŞANIYOR

Çelebi'nin gözaltına alındığı tanıtımda annesine söylediği sözler yapacaklarına dair akıllarda soru işareti oluşturuyor. Cemre ile Ozan beraberken gizlice fotoğraflarının çekilmesi ise ikilinin gerilim dolu anlar yaşamasına sebep oluyor. Mahkemede Cemre ve Çelebi'nin boşanmasına karar verilirken, Güneş'in velayetiyle ilgili açıklanacak karar heyecanla bekleniyor.

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Tarihi eserlerin yakalanmasından sonra Çelebi iyice köşeye sıkışır. Annesi Hülya tüm gücüyle Çelebi'ye destek olurken, İskender'in gizli planından habersizdirler. Bülent'in ölmesinden sonra Çiçek ve İskender ne yapacağını bilemezken, beklenmedik bir isim bu cinayete dair bir ipucu bulur. Zor günlerin ardından, Cemre için yeni bir hayat başlamak üzeredir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!