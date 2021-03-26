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HaberlerTelevizyon'Alev Alev'de Çelebi'ye büyük şok! Alev Alev'de neler oldu?
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'Alev Alev'de Çelebi'ye büyük şok!

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen 'Alev Alev'in dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler heyecan dolu anlara sahne oldu. Çelebi'nin yapacağı kaçakçılık sevkiyatıyla ilgili bilgiler öğrenen Cemre, Ozan ile buluşurken, ikilinin görüşmesi hayatlarını sonsuza dek değiştirdi. Cemre'nin veda edip gideceği sırada Ozan, beklenmedik bir hamle yaparak Cemre'yi öptü. Aralarında yaşanan duygu dolu dakikaları uzaktan izleyen Çelebi ise büyük bir şok yaşadı

'Alev Alev'de Çelebi'ye büyük şok! Alev Alev'de neler oldu?
'Alev Alev'de Çelebi'ye büyük şok!
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HABERTURK.COM

'Alev Alev'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde; Çelebi'yi yenebilmek için yapacağı kaçakçılık sevkiyatını öğrenmeye çalışan Ozan, Cemre'den yardım aldı. Cemre, Çelebi'nin sevkiyatına dair bilgiler edinirken, konuşmak için Ozan ile buluşması ikisinin de hayatını değiştirecek anlara sahne oldu. Cemre'yi takip ettiren Çelebi ise Ozan'ın Cemre'yi öptüğü anlara tanık olarak büyük bir şok yaşadı. Çelebi'nin gördükleri karşısında ikiliye nasıl bir tepki göstereceği şimdiden merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #SÖZVER DEDİ

Alev Alev, dün akşam yayınlanan 20. bölümüyle Total'de 4.66 izlenme oranı (rating),10.21 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 4.22 izlenme oranı (rating),8.82 izlenme payı (share),AB'de 3.82 izlenme oranı (rating),9.00 izlenme payı (share) elde etti. #sözver etiketi Twitter Türkiye'de 1 saat 45 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

ÖMER'DEN SÜRPRİZ TEKLİF

Restorandaki kavgadan sonra Ömer ile Rüya'nın ilişkisinde soğuk rüzgarlar esti. Ömer'in geri adım atmaması Rüya'yı sinirlendirirken, Zeyno ve Serkan'ın da etkisiyle ilişkileri büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı. Ozan'ın tavsiyesiyle Rüya ile aralarındaki tatsızlığı bitirmek isteyen Ömer, Rüya'nın iş yerine gittiğinde onu Serkan ile konuşurken buldu. İkisinin yakınlığını yanlış anlayan Ömer, tartışmayı alevlendirdi. Daha sonra Ömer ile konuşmak için mahalleye giden Rüya, Zeyno'yu Ömer'i öperken yakaladı. Rüya, büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, kendisini affettirmek isteyen Ömer'in yaptığı sürpriz evlenme teklifi ise herkesi şoke etti.

"Benimle evlenir misin?"

ÇİÇEK, İSKENDER'İ KURTARDI

Tomris'in hapse girdiğini öğrenen Bülent, bu fırsatı değerlendirmek için hemen harekete geçti. Atlas'ı almak isteyen Bülent, tüm mal varlığının Çiçek'in üzerine geçtiğini duyunca büyük bir şaşkınlık yaşasa da, para alabilmek için yine de Atlas'ı almaktan vazgeçmedi. Atlas'ı kullanarak şantaj yapan Bülent'e karşı Çiçek'e en büyük destek İskender'den geldi. İskender, Bülent'in istediği parayı şirketten aldı ancak bu durum onu Çelebi'ye karşı zor durumda bıraktı. İskender'in giderek köşeye sıkışmasına sinirlenen Arzu ise Çiçek'le beklenmedik bir görüşme yaptı. Arzu'nun söylediklerinden etkilenen Çiçek, parayı İskender'e geri getirdi. İskender, parayı yatırım olarak kullandığını yönetime sunarak içine düştüğü durumdan kurtulurken, bu hamlesiyle Çelebi'ye karşı önemli bir zafer de elde etti.

"Çelebi'yi bitireceksin!"

'Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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