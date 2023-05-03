Alevlerin arasında kaldı! 15 yaşındaki Mine'nin ölümünde hapis istemi

DHA

Çanakkale'den İstanbul'daki annesinin yanına gönderilen 15 yaşındaki Mine Söylemez'in, Küçükçekmece'de sığındığı Suriye uyruklu 24 yaşındaki Şerif El A.'nın evinde çıkan yangında ölmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. DHA'nın haberine göre Şerif El A. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma', 'Evi terk eden çocuğu, ailesini ve yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Çanakkale'de anneannesi Mine Arslanoğlu ile yaşayan 15 yaşındaki Mine Söylemez, 5 ay önce İstanbul'a annesinin yanına gönderildi. İddiaya göre, üvey babası tarafından evde istenmedi. Söylemez, 25 Aralık'ta 2022 tarihinde evden kaçtı. Küçükçekmece'de yaşayan kendisini 'Şahin Ç.'nın evine sığındı. Şerif El A.'nın ablası olarak bildiği kişi tarafından evde istenmedi. 3 gün sonra, 28 Aralık günü saat 12.30 sıralarında ise, Küçükçekmece'deki bu evde yangın çıktı. 4 katlı binanın 3'üncü katındaki yangında tüm daireyi alevler sardı.

Şerif El A., ablası olarak bilinen kadın ve 2 çocuğu evden kaçarken, 15 yaşındaki Mine Söylemez, Şerif El A.'nın 7 aylık bebeği ile panik içinde balkona geldi. Battaniye açanları gören Söylemez, önce bebeği aşağıya attı ardından kendisi atladı. Baba Yılmaz Söylemez, 13 Ocak'ta Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Şerif El A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Söylemez, yangından 3 gün önce evden kaçan kızının Leman adlı kişi tarafından Şerif El Abdullah'ın yanına götürüldüğünü öne sürdü. Baba Söylemez, yangında evde bulunan 6 kişiden yalnızca kızının ölümünün detaylı araştırılmasını talep etti.

15 yaşındaki Mine Söylemez'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında, evde inceleme yapıldı. Prize takılı halde bulunan elektrikli ısıtıcının kablolarından geçen elektrik enerjisinin herhangi bir nedenle ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda elektrik kablolarının tutuştuğu belirlendi. Daha sonra odada bulunan çekyatın da tutuşmasıyla evde yangının yayıldığının belirtildi. İddianamede, ev içerisinde elektrik ocağını kullanma konusunda yeterli tedbirin alınmamasının Söylemez'in ölümüne neden olduğu ifade edildi. Şerif El A.'nın Söylemez'i ailesine ve yetkili mercilere bildirmeksizin yanında tuttuğu ve bu sırada evde çıkan yangında taksirle ölümüne neden olduğu belirlendi.