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Alexis Mac Allister, Liverpoool'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Brighton & Hove Albion'da forma giyen Arjantinli futbolcu Alexis Mac Allister'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Alexis Mac Allister, Liverpoool'da
İHA

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İngiliz ekibi Liverpool, bu kapsamda Brighton & Hove Albion'da oynayan Arjantinli futbolcu Alexis Mac Allister'i kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Allister ile uzun vadeli sözleşme imzaladığı ifade edildi. Başarılı futbolcu, Liverpool'da 10 numaralı formayı giyecek. 24 yaşındaki futbolcu, Liverpool'da oynayacak 7. Arjantinli oyuncu olacak.

Alexis Mac Allister, transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, başlamak için sabırsızlandığını söyledi.

Brighton & Hove Albion ile 112 resmi maça çıkan Allister, 20 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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