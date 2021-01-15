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Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Aleyna Çakır'ın ses kayıtları ortaya çıktı

Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayı tüm Türkiye'nin gündeminde kalmaya devam ediyor. Eski sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Aleyna Çakır'ın ses kayıtları ortaya çıktı. İşte Aleyna Çakır ile ilgili son haberler...

Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme! Aleyna Çakır'ın ses kayıtları ortaya çıktı

Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayı nedir? Şeklindeki sorular gündemin en çok merak edilen konularından biri. Eski erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Aleyna Çakır'ın ses kayıtları ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde de Ümtican Uygun uyuşturucu kullanırken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmış ve gözlatına alınmıştı. Uygun ifadesinin ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ALEYNA ÇAKIR'IN SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü dosyasında müşteki sıfatı ile ifade veren aile üyelerinin yanı sıra, 31 tanık da beyanda bulundu. Dosyaya Ümitcan ve Aleyna’yı tanıyan tanıklar girdi.

Ortaya çıkan ses kaydında ise Aleyna Çakır’ın, “Telefonumu ver. Bırak, istemiyorum. Yardım edin. Bağırırım” şeklinde bağırdığı ve şiddete uğradığı duyuluyor.

ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Uygun, hakimlikte alınan ifadesinin ardından "uyuşturucuya özendirmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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