"EĞER İYİ BİR ŞEY YAPARSAN SEVİLİRSİN"

Demet Akalın'ın kendisini önce eleştirmesi sonra da tebrik etmesi hatırlatılınca iddialı bir cevap veren Aleyna Tilki, "Olabilir, bu sektör de bu zaten. Eğer iyi bir şey yaparsan sevilirsin. Eğer iyi bir şey yapmadığın düşünürlerse şöyle bir şey oluyor; her şeyin sahibiyken herkes yanındadır. Bazen en ufak bir kaybında herkes yanından gider. Özellikle bu sektör böyle bir sektör. Anlaşılması zor bir şey değil. Ben insanların tarzlarına ve zevklerine hitap ettiğim sürece beni sevecekler. Etmediğim sürece beni sevmeyeceklerse de ben yine hitap etmemeye devam ederim ve toplumda kendime bir yer açarım gibi geliyor. Açamazsam da hiç yapmam, yaparsam da tükürdüğümü yalamış olurum. Bu arada tükürdüğümü yalamaktan da hiç gocunmam ama şimdilik bildiğimi yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.