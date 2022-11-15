Aleyna'yı ağır yaralayan sürücü yakalandı!

DHA'nın haberine göre, genç kızın olaydan kısa süre önce "Uykuyla dinlenemeyecek kadar yorgunum artık" diye yazdığı ortaya çıktı.

Esenyut'ta Aleyna Nur Gökçe'ye çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü Sezer H., yapılan itirazların yerinde bulunması ardından hakkında verilen tutuklama kararı üzerine yakalandı.

Bu arada halen yoğun bakımda ölüm ile yaşam arasında mücadele veren Aleyna Nur Gökçe'nin olaydan birkaç saniye önce yazıp sosyal medya hesabından paylaştığı tweet'te "Uykuyla dinlenemeyecek kadar yorgunum artık" diye yazdığı görüldü.