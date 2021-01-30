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Ali Sunal kimdir? Ali Sunal kaç yaşında, evli mi?

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal da babası gibi oyunculuk yapmaktadır. İbo Show'a konuk olarak katılan Ali Sunal, SHOW TV'de Güldür Güldür Show programında sunuculuk yapıyor. Ali Sunal kimdir? Ali Sunal kaç yaşında, evli mi? İşte Ali Sunal'ın biyografisi...

Ali Sunal kimdir? Ali Sunal kaç yaşında, evli mi?

Ali Sunal, İbo Show'a konuk oldu. Babası gibi oyunculuk yapan Ali Sunal, birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol aldı. Ali Sunal, 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi ve bir çocuğu oldu. İşte Ali Sunal'ın biyografisi...

ALİ SUNAL KİMDİR?

Ali Sunal, 22 Eylül 1977'de doğdu. Kemal Sunal'ın oğludur. Babasıyla birlikte oynadığı Propaganda filmindeki "Mahmut" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mustafa" rolleriyle tanınmıştır.

Yeditepe Üniversitesinde işletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Hâlen Tiyatro İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır. 2011 yılının Temmuz ayında oyuncu Gökçe Bahadır ile evlendi. Çift 23 Şubat 2012 günü tek celsede boşandı. 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi.

ALİ SUNAL'IN YER ALDIĞI PROJELER

Film
YılFilmRolüNotlar
1995Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey
1999PropagandaMahmutBabası Kemal Sunal ile oynadığı tek film.
2003OkulAlparslan Bey
2006Kısık Ateşte 15 DakikaErhan
2007Bayrampaşa: Ben Fazla KalmayacağımSivil PolisKonuk oyuncu
2008Sıfır NoktasıOzanTelevizyon filmi
2011BankaYapım aşamasında
2014Yusuf YusufYusufBaşrol oyuncusu
2015Hayat ÖpücüğüMetinBaşrol oyuncusu
2016Dedemin FişiRıfat Çirçi/Sırat ÇirçiKonuk oyuncu
2019Hareket SekizPolis memuruBaşrol oyuncusu
Televizyon
YılDiziRolüNotlar
1997Şaban ile Şirin
2000Fosforlu CevriyeSivil Polis
2002-2003En Son Babalar DuyarMustafa
2004Sayın BakanımCömert
2005Kanlı DüğünOrhan
2007Komedi DükkanıKendisiKonuk oyuncu
Sana MecburumBerat
2008Benim Annem Bir MelekÇetin Turuncu
2009
2010Yaprak DökümüSerhat5. sezon
20115'er BeşerAziz Güngör Esen
2011Huzurum Kalmadı
2012İnsanlar AlemiAziz
2013-günümüz.Güldür Güldür ShowAzizSunucu ve oyuncu
2013Güzel ÇirkinMurat KomiserBaşrol oyuncusu

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