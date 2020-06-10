2000 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, avukatı aracılığıyla savcılığa yaptıkları şikayet dilekçesini yayınladı.

Sunal, "Hatıra Para adı altında ailemizin bilgi ve izni olmadan, kıymetli babamız Kemal Sunal'ın resimlerini kağıt Euro üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişiler hakkında aşağıda paylaşmış olduğumuz dilekçe kapsamında avukatımız Uğur Güven aracılığıyla savcılık şikayetimizi yapmış bulunmaktayız. Ailesi olarak bu türlü suç teşkil eden haksız ve kötü niyetli kullanımlara rızamız bulunmamaktadır. İlgili kişiler hakkında gerekli hukuk mücadelesini sonuna kadar vereceğimizi saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.