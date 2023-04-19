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Ali Sürmeli zor günleri geride bıraktı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Ali Sürmeli, Kadıköy'deki bir parkta objektiflere yansıdı. Spor kıyafetiyle köpeğini gezdiren Ali Sürmeli, yanındaki kadın arkadaşıyle birlikte el ele yürüyüş yaptı

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  • Ali Sürmeli zor günleri geride bıraktı - Magazin haberleri

    Ali Sürmeli, 2020'de kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastaneye gittikten sonra yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilip, ardından yoğun bakıma alınmıştı.
  • Ali Sürmeli zor günleri geride bıraktı - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, toparlanma sürecinin ardından geçtiğimiz yıl Kocaeli'nde yaşayan annesi Akçe Sürmeli'nin (82) intihar haberiyle sarsılmıştı.
  • Ali Sürmeli zor günleri geride bıraktı - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sürmeli (64), Kadıköy'deki bir parkta objektiflere yansıdı. Spor kıyafetiyle köpeğini gezdiren Ali Sürmeli’nin yanındaki kadın arkadaşı dikkat çekti.
  • Ali Sürmeli zor günleri geride bıraktı - Magazin haberleri

    Parkta el ele dolaşan Sürmeli ile gizemli kadın arkadaşı bir süre dolaştıktan sonra gözlerden kayboldu.
  • Ali Sürmeli zor günleri geride bıraktı - Magazin haberleri

    ANNESİNİN VEFATIYLA SARSILMIŞTI

    Öte yandan Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nde yaşayan annesi Akçe Sürmeli, evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son vermişti. Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana gelmişti.
  • Ali Sürmeli zor günleri geride bıraktı - Magazin haberleri

    Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini asmıştı. Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramıştı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
  • Ali Sürmeli zor günleri geride bıraktı - Magazin haberleri

    "ACIYA DAYANAMADI"

    Ali Sürmeli yaptığı açıklamada annesinin kolon kanseri olduğunu ve ameliyatlar sonrası acıya dayanamadığını söylemişti.
  • Ali Sürmeli zor günleri geride bıraktı - Magazin haberleri

    BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

    Ayrıca ünlü oyuncu, 2020 yılında da kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastaneye gittikten sonra yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilmişti.
  • Ali Sürmeli zor günleri geride bıraktı - Magazin haberleri

    Ardından yoğun bakıma alınan Sürmeli'nin doktoru şunları söylemişti:

    Yaptığımız tetkiklerde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçımızın ameliyat sonrasında oluşan kafa kemiği defektini gerçekleştirdiğimiz operasyonla giderdik. Genel durumu iyi olan hastamızı yoğun bakımdan çıkartarak, servise aldık. Ali Sürmeli’nin bundan sonraki tedavisi serviste devam edecek. Kendisine acil şifalar diliyoruz.

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