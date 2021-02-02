Jack Ma'nın ismini sildiler!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiAlibaba'nın kurucusu Jack Ma'ya Çin'den kötü haber! Haberler
ABONE OL

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'ya Çin'den kötü haber!

Çin’deki regülasyonları eleştiren ve ardından 3 ay ortalarda gözükmeyen Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma’ya Çin’den bir kötü haber daha geldi. Ma, Çin’in girişimci liderler listesinden çıkarıldı.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'ya Çin'den kötü haber! Haberler
Jack Ma'nın ismini sildiler!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Reuters

Çinli e-ticaret, internet ve teknoloji grubu Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma Çin devlet gazetesinin girişimci liderler listesinden çıkarıldı. Bu hamle Ma'nın Pekin'in gözünden düştüğü şeklinde yorumlanıyor.

Çin'in en çok tanınan iş adamı Ma, Shanghai Securities News'in bugün yayımladığı listede yer almazken, gazete Huawei’nin kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei, Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun ile Çinli otomotiv ve batarya üreticisi BYD'nin kurucusu milyarder iş insanı Wang Chuanfu'dan övgüyle bahsetti.

Ma, 24 Ekim'de Çin'in düzenleyici sistemini eleştirmiş ve bu gelişmenin ardından Ma'nın sahibi olduğu Ant Group'un 37 milyar dolarlık halka arzı durdurulmuştu.

SPEKÜLASYONLARA NEDEN OLMUŞTU

Çin’deki regülasyonları eleştiren Ma, bu etkinliğin ardından kayıplara karışmıştı. Dünyaca ünlü iş insanının yaklaşık 3 ay boyunca ortalarda görünmemesi spekülasyonlara yol açmıştı. ABD basını Jack Ma'nın gözaltına alındığını bile iddia etmişti.

Ancak geçen ay ortalarında Çinli haber portalı Tianmu News tarafından yayımlanan videoda Jack Ma'nın kırsaldaki öğretmenlere destek için düzenlenen bir etkinliğe canlı olarak bağlandığı görüldü. Jack Ma Vakfı da görüntülerin doğru olduğunu açıkladı. Söz konusu videonun yayımlanmasının ardından Hong Kong'da işlem gören Alibaba hisseleri de tekrar yükselişe geçmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse davetiye kodu alma işlemi
TEKNOLOJİClubhouse nedir, nasıl kullanılır?
+18'LİK ODA| Clubhouse nedir? Son dakika: Clubhouse'un bilinmeyenleri
TEKNOLOJİBu odanın sırrı ne?
Yumurta kabuğu, pet, balık ağıyla Arçelik'in sloganı değişti - Haberler
TEKNOLOJİYumurta kabuğu, pet şişe, balık ağı...
Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse davet kodu zorunlu mu? Son akım Clubhouse hakkında
TEKNOLOJİClubhouse nedir?
DİKKAT! Son dakika: WhatsApp ile yayılan bu mesaja dikkat! Haberler
TEKNOLOJİWhatsApp ile yayılan bu mesaja dikkat!
Clubhouse nedir? Clubhouse davetiye zorunlu mu, android telefonlarda var mı?
TEKNOLOJİClubhouse nedir?
Clubhouse nedir? Clubhouse davetiye zorunlu mu?
TEKNOLOJİClubhouse nedir?
KVKK Whatsapp'tan bilgi talep etti
TEKNOLOJİKVKK'dan Whatsapp'a tebligat
İnternet zamlandı mı? Son dakika: Özel İletişim Vergisi yüzde 10 'a çıktı
TEKNOLOJİÖzel İletişim Vergisi artırıldı
Xiaomi Mi 10T Lite fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Mi 10T Lite 128 GB özellikleri
TEKNOLOJİXiaomi Mi 10T Lite özellikleri