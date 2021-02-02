Jack Ma'nın ismini sildiler! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Çinli e-ticaret, internet ve teknoloji grubu Alibaba Group'un kurucusu Jack Ma Çin devlet gazetesinin girişimci liderler listesinden çıkarıldı. Bu hamle Ma'nın Pekin'in gözünden düştüğü şeklinde yorumlanıyor.

Çin'in en çok tanınan iş adamı Ma, Shanghai Securities News'in bugün yayımladığı listede yer almazken, gazete Huawei’nin kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei, Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun ile Çinli otomotiv ve batarya üreticisi BYD'nin kurucusu milyarder iş insanı Wang Chuanfu'dan övgüyle bahsetti.

Ma, 24 Ekim'de Çin'in düzenleyici sistemini eleştirmiş ve bu gelişmenin ardından Ma'nın sahibi olduğu Ant Group'un 37 milyar dolarlık halka arzı durdurulmuştu.

SPEKÜLASYONLARA NEDEN OLMUŞTU

Çin’deki regülasyonları eleştiren Ma, bu etkinliğin ardından kayıplara karışmıştı. Dünyaca ünlü iş insanının yaklaşık 3 ay boyunca ortalarda görünmemesi spekülasyonlara yol açmıştı. ABD basını Jack Ma'nın gözaltına alındığını bile iddia etmişti.

JACK MA ORTAYA ÇIKTI

KAYIP ARANIYOR! JACK MA 2 AYDIR GÖRÜLMEDİ

Ancak geçen ay ortalarında Çinli haber portalı Tianmu News tarafından yayımlanan videoda Jack Ma'nın kırsaldaki öğretmenlere destek için düzenlenen bir etkinliğe canlı olarak bağlandığı görüldü. Jack Ma Vakfı da görüntülerin doğru olduğunu açıkladı. Söz konusu videonun yayımlanmasının ardından Hong Kong'da işlem gören Alibaba hisseleri de tekrar yükselişe geçmişti.