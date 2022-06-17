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Align Tech Turkey'e Rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Align Tech Turkey Tıbbi Cihazlar Limited Şirketi hakkında soruşturma başlattı. Açıklamada, şirketin haksız ve yıkıcı fiyatlama yapmak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası sebebiyle hakkında soruşturma açıldığı belirtildi

Align Tech Turkey'e Rekabet soruşturması
HABERTURK.COM

Align Tech Turkey Tıbbi Cihazlar Limited Şirketi hakkında Rekabet Kurulu, tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada, şirketin haksız ve yıkıcı fiyatlama yapmak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırmanın karar bağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.05.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Align Tech Turkey Tıbbi Cihazlar Limited Şirket hakkında soruşturma açılmasına, 22-23/368-M sayı ile karar verdi" denildi.

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