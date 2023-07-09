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        Allan Hakko ile Selin Yağcıoğlu tatilde

        İş insanı Allan Hakko, yeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile Fethiye'de objektiflere yansıdı

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 17:08
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Allan Hakko, yeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile Fethiye'de görüntülendi.

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        Kısa bir süre önce aşklarını sosyal medya hesaplarından duyuran sevgililer ilk tatillerine çıktılar.

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        Gün boyu denizin ve güneşini çıkaran çiçeği burnunda çift, bol bol birlikte vakit geçirip tatil sezonuna başladılar.

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        Denizden sonra Hakko ve Yağcıoğlu koyu bir sohbete daldı.

        Çift ardından güneşlenmeye devam etti.

        #Selin Yağcıoğlu
        #allan hakko
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