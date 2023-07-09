Allan Hakko ile Selin Yağcıoğlu tatilde
İş insanı Allan Hakko, yeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile Fethiye'de objektiflere yansıdı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Allan Hakko, yeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile Fethiye'de görüntülendi.
Kısa bir süre önce aşklarını sosyal medya hesaplarından duyuran sevgililer ilk tatillerine çıktılar.
Gün boyu denizin ve güneşini çıkaran çiçeği burnunda çift, bol bol birlikte vakit geçirip tatil sezonuna başladılar.
Denizden sonra Hakko ve Yağcıoğlu koyu bir sohbete daldı.
Çift ardından güneşlenmeye devam etti.