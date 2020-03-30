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Almanya'nın Hesse eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schafer, dün Frankfurt ile Mainz arasında bulunan bir hızlı tren hattında ölü bulundu. Schafer'in intihar ettiği düşünülüyor.

Schafer'in bedeninin tanınmaz hale geldiği ve bu nedenle ilk aşamada kimliğinin belirlenemediği ifade edilirken, polis konuyla ilgili detayları henüz açıklamadı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre, Alman politikacı intihar etmeden önce arkasında bir not bırakarak intihar gerekçelerini anlattı.

Hesse eyalet medyasında yer alana haberlere göre, 54 yaşındaki Schafer son günlerde koronavirüs krizinin yarattığı finansal durumla ilgili halkı bilgilendirmek için medya karşısına geçiyordu.

Hesse'de 10 yıldır maliye bakanlığı yapan Schafer, merkez sağ Hristiyan Demokratların bir üyesiydi.

Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Schafer'in koronavirüs krizi nedeniyle baskı altında olduğunu belirtirken, "Temel kaygısı, eyalet nüfusunun finansal yardım beklentilerini karşılayıp karşılayamacağı üzerineydi. Bir çıkış yolu bulamadı. Çaresizdi ve bizi terk etti. Bu hepimizi şok etti." ifadelerini kullandı.

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