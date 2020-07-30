AA

Federal İstatistik Dairesi (Detatis) 2020 yılının ikinci çeyreğine ait gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yayınladı.

Destatis'in açıklamasına göre bu yılın ikinci çeyreğinde, fiyat, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmışmış GSYH bu yılın ilk çeyreğine göre yüzde 10,1 azaldı.

Bunun 1970 yılından beri yapılan hesaplamalarda bir çeyrekte yaşanan en sert düşüş olduğu ifade edilen açıklamada, geçen yılın aynı dönemine göre de GSYH’nın bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11,7 küçüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, 2020’nin ikinci çeyreğinde mal ve hizmetlerin hem ihracatının hem de ithalatının, ayrıca özel tüketim harcamalarının ve şirketlerin yatırımlarının büyük ölçüde gerilediği belirtildi.

Ekonomistler Kovid-19 vakalarının tekrar önemli ölçüde artmaması durumunda Alman ekonomisinin yılın ikinci yarısında toparlanacağına inanıyor.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından dolayı getirilen kısıtlamaların mayıstan beri gevşetildiği ve ekonominin iyileşme sürecine ilişkin işaretlerin olumlu olduğu ifade edilerek, ancak bu yılın ilk yarısındaki çöküşün telafisinin 2 yıl süreceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Alman Merkez Bankası uzmanları da ekonominin bu yılın ikinci yarısında rahatlama sürecine gireceğini, Alman hükümetinin ekonomi alanında aldığı önlemlerin buna katkı sağlayacağını kaydetti.