Almanya Başbakanı Angela Merkel parti liderliğinden ayrılıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 2000 yılından bu yana sürdürdüğü Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel başkanlığını bırakacağı bildirildi. CDU dün Hesse eyaletinde yapılan seçimlerde yaklaşık 10 puan kaybetmişti.

Reuters ve AFP ajanslarına konuşan üst düzey bir CDU kaynağı, Merkel'in Aralık ayı başında yapılması planlanan parti kongresinde aday olmayacağını söyledi.

Merkel, 2005 yılından bu yana Almanya Başbakanı.

Aldığı karar ise onun çok büyük bir ihtimalle bir sonraki seçimde CDU'nun başbakan adayı olmayacağı anlamına geliyor.

Merkel'in büyük koalisyondaki ortağı Sosyal Demokrat Parti de (SPD) Hesse'deki seçimde 10 puan kaybetmişti.

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, federal hükümetin zayıf performansının, hayalkırıklığı yaratan sonuca "önemli ölçüde" katkı yaptığını söyledi.

Nahles, SPD'nin 1946'dan bu yana Hesse'de en kötü sonucunu almasının ardından federal hükümetin "makul" bir çalışma yöntemi bulması gerektiğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ