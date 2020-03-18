AA / HABERTURK.COM

Almanya yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını karşısında endişeli. Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgın nedeniyle dayanışma çağrısında bulundu.

"ÖLEN KİŞİLER RAKAM DEĞİL ANNE VE BABALARIMIZ"

"Sizin kişisel önlemleriniz önemli bu çok ciddi bir durum. Çok iyi bir sağlık sistemimiz var ama herkesin aynı anda hastaneye gitmesi halinde de sistemimiz çökebilir. Ölen kişiler rakam değil. Anneler babalar insanlarımız" şeklinde konuşan Almanya Başbakanı Merkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sağlık çalışanlarımıza şükranlar siz bizim en önde çalışan savaşçılarımızsınız. Zaman kazanmalıyız. Amacımız virüsün Almanya içindeki seyahatini yavaşlatmak. Zaman kazanmalıyız. İlacın geliştirilmesi ve çarenin bulunması için. O nedenle sizlere çok önem düşüyor.

"GARANTİ EDİYORUM HERKESİN İŞ SAHASINI KORUYACAĞIZ"

Merkel, çalışan kesimdeki endişelere ilişkin olarak da 'sizi garanti ediyorum herkesin iş sahasını koruyacağız' dedi.

Alman Başbakan şöyle devam etti: Bizim gibi bir demokraside insanların sosyal özgürlüğünün kısıtlanması söz konusu değil ama insan hayatı söz konusu. Size garanti ediyorum. Herkesin iş sahasını koruyacağız. Devlet olarak söz veriyoruz.

"MARKETLERDE ÇALIŞANLAR BİZİM GİZLİ KAHRAMANLARIMIZ"

Herkese marketlerde bugün boşalan rafların yarın dolacağını da garanti ediyorum. Lütfen ihtiyacınızın daha fazlasını stoklamayın. Evet biraz alabilirsiniz ama lütfen başkalarının hakkını almayın. Ayrıca marketlerde çalışanlar kasadan reyonlarına kadar onlar da bizim gizli kahramanlarımız onlara da teşekkür ederim. Lütfen panik yapmayın ama kendinizin de yakalanabileceği varsayımıyla dikkat edin. Karşılıklı sağduyu içinde hareket etmek hiç bu kadar önemli olmamıştı. Dedikoduları dinlemeyin. Kurallara uyun. Bu mücadeleyi birlikte vereceğiz.

"BU TARİHİ GÖREVDİR, BİRLİKTE ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ"

İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ülkede dayanışmanın bu kadar önemli olduğu bir sınamanın yaşanmadığını söyleyen Merkel, "Bu tarihi bir görevdir ve sadece birlikte bunun üstesinden gelebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"VİRÜSÜN YAYILMASINI YAVAŞLATMAK İÇİN ZAMAN KAZANMAK İSTİYORUZ

Virüse karşı henüz bir tedavi yöntemi veya aşı bulunmadığını ancak dünya çapında bu yönde araştırma yapıldığını vurgulayan Merkel, durum böyle olduğu sürece, virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve böylece bir aşı geliştirilmesi için zaman kazanmak istediklerini belirtti.