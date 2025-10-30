Habertürk
        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Merz Ankara'da | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı Merz Ankara'da

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'i Ankara'da resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merz'in görüşmelerinde, Türk-Alman ilişkilerinin, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin, dış politika konularının yanı sıra ekonomi, göç ve güvenlik alanlarında daha yakın işbirliği konularının ele alınması bekleniyor

        Giriş: 30.10.2025 - 14:16 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:44
        Almanya Başbakanı Merz Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i karşıladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşen Erdoğan ve Merz, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

        ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

        Merz, görüşme öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Almanya Şansölyesi Merz, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı ve şunları yazdı:

        "Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bir devlet adamı ve vizyoner olarak ülkesini Avrupa’nın idealleriyle buluşturmuş, onu modern çağın yoluna taşımıştır. Atatürk’ün mirası, bugün de Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki köklü dostlukta yaşamaya devam etmektedir. Kendisine derin saygı ve minnetle anıyorum."

        HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmelerde Türk-Alman ilişkilerinin ele alınacağını, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ile küresel ve bölgesel konular ve iki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek adımların değerlendirileceğini söyledi.

