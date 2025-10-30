Almanya Başbakanı Merz Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşen Erdoğan ve Merz, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Merz, görüşme öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Almanya Şansölyesi Merz, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı ve şunları yazdı:

"Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Bir devlet adamı ve vizyoner olarak ülkesini Avrupa’nın idealleriyle buluşturmuş, onu modern çağın yoluna taşımıştır. Atatürk’ün mirası, bugün de Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki köklü dostlukta yaşamaya devam etmektedir. Kendisine derin saygı ve minnetle anıyorum."