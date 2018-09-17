Almanya'da ağaç evlerdeki eylemcilere operasyon: 9 yaralı, 30 gözaltı
Alman polisi, ülkenin kuzeybatısındaki Hambacher Ormanı'nda bir enerji şirketinin satın aldığı araziyi 6 yıldır işgal eden çevreci eylemcileri dağıtmak için operasyon başlattı. 25 metre yükseklikteki ağaç evlerde kamp kuran eylemciler, bölgenin koruma altındaki yarasa türlerine ev sahipliği yaptığını söylüyor.
17.09.2018 - 13:39 | Güncelleme:
Alman polisi, ülkenin kuzeybatısındaki Hambacher Ormanı'nda bir enerji şirketinin satın aldığı araziyi 6 yıldır işgal eden ve 25 metre yükseklikteki ağaç evlerde kamp kuran çevreci eylemcileri dağıtmak için operasyon başlattı.
Enerji şirketinin bölgede kömür madeni açma planlarını protesto eden eylemcilerle polis arasında çıkan arbedede 9 kişi hafif yaralandı, 30 aktivist gözaltına alındı.
Ormanda yangın çıkma tehlikesini gerekçe göstererek operasyon yapan güvenlik güçlerini engellemek için Cumartesi günü bölgeye binlerce kişi gelmişti.
RWE adlı enerji şirketi gelecek ay, 200 hektarlık bir alanda ağaçları keserek, yakınlardaki açık kömür madenini genişleteceğini açıklamıştı.
Eylemciler şirketin bu yılın sonunda bir komisyonun hükümete sunacağı kömür kullanımına son verilmesiyle ilgili raporu beklemesini istiyor.
Çevreci gruplar ayrıca, bölgenin koruma altındaki yarasa türleriyle kayın ve meşe ağaçlarına ev sahipliği yaptığını söylüyor.
Eylemcileri bölgeden uzaklaştırmak için ülkenin farklı bölgelerinden aralarında özel birliklerin de bulunduğu binlerce polis memuru getirildi.
Deutsche Welle'nin haberine göre, 50 ağaç evden 18'i boşaltıldı. Diğer ağaçlarda hâlâ 180 kadar eylemcinin olduğu belirtiliyor.
'Çimento dolu kovalarla tuzak'
Polis yetkilileri, eylemcilerin polisi uzaklaştırmak için donmuş çimento dolu kovalarla tuzaklar kuduğunu söyleyerek, bu tuzakların fotoğraflarını paylaştı. Havada asılı duran kovaların tuzaklara basan kişilerin üzerine düşebileceği ve ölümcül olabileceği belirtiliyor.
Deutsche Welle 10 metrelik bir çukara giren iki eylemcinin dışarı çıkmaya ikna edildiğini bildirdi.
Polisle ormana ulaşmaya çalışan protestocular arasında da çatışma çıktığı haber veriliyor.
Almanya, küresel ısınmayla mücadele kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme planı çerçevesinde rüzgar ve güneş enerjisinin enerji üretimindeki payını 2030'a kadar yüzde 35'ten yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyor.
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Almanya'da ağaç evlerdeki eylemcilere operasyon: 9 yaralı, 30 gözaltı/almanya-da-agac-evlerdeki-eylemcilere-operasyon-9-yarali-30-gozalti-21454842145484
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