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        Almanya'da başpiskoposlukta istismar raporu

        Almanya'da hazırlanan bir rapora göre, Bavyera eyaletindeki Würzburg Başpiskoposluğunda 1945-2019 yıllarında en az 226 çocuk ve gencin cinsel istismara uğradığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 19:07 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:07
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        Almanya'da başpiskoposlukta istismar raporu
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        Almanya'da hazırlanan rapor, Bavyera eyaletindeki Würzburg Başpiskoposluğunda 1945-2019 yıllarında en az 226 çocuk ve gencin cinsel istismara uğradığını ortaya koydu.

        Cinsel İstismarı Araştırma Bağımsız Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, 43'ü Katolik din adamı olmak üzere 51 şüphelinin en az 449 suç işlemiş olabileceği bildirildi.

        Raporda, 1945-2019 yıllarında en az 226 çocuk ve gencin cinsel istismara uğradığı, bu suçların 3 bin 53 kez işlendiğinin tahmin edildiği, çok az failin mahkum olduğu belirtildi.

        Alman basınında yer alan haberlere göre, Würzburg Piskoposu Franz Jung, bu dönemde kendi piskoposluğunda çocuklara ve gençlere yönelik cinsel şiddetin boyutunun dehşet verici olduğunu kaydetti.

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        2018'den bu yana görevde olan Jung, bu suçtan etkilenenlerin haklarının yeterince korunmamasını eleştirerek, "Bu, hem utanç verici hem de şok edici." ifadesini kullandı.

        Jung'un selefi emekli piskopos Friedhelm Hofmann, yaptığı açıklamada, 2004-2017 yıllarında görev aldığı dönemdeki hataları kabul etti.

        Hofmann, "Mağdurlara yeterli ilgi gösterilmediği, saldırı ihbarlarının yeterince hızlı takip edilmediği ve faillerin yeterince tutarlı şekilde adalete teslim edilmediği vakalar için içtenlikle özür dilerim." açıklamasında bulundu.

        Öte yandan, Almanya genelindeki çok sayıda piskoposluğun, istismar vakalarıyla ilgili raporlar hazırladığı ve etkilenenler için danışma konseyleri ve komisyonlar kurduğu bildirildi.

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