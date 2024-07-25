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        Haberler Dünya Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, sosyal medyadaki 40 takipçisine döner ısmarlayacak | Dış Haberler

        Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, sosyal medyadaki 40 takipçisine döner ısmarlayacak

        Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, kendisini sosyal medyada takip eden kişiler arasından çekilişle belirlenen 40 kişiye döner ısmarlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:14 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:14
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        Alman siyasetçi çekilişle döner ısmarlayacak
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        Markus Söder, yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabı üzerinden düzenledikleri çekilişe 45 bin kişinin döner yemek için başvurduğunu belirterek, "Dünyadaki en iyi niyetle bile bunu başaramazdım. Bavyera'da tek seferde bu kadar çok kebap olup olmadığını bile bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

        Söder, mekan kapasitesi nedeniyle sadece 40 kişiye döner ısmarlayabildiğini ancak gelecekte yine böyle bir çekiliş düzenleyebileceklerini söyledi.

        CSU Genel Başkanı ayrıca 500 kişiye çekilişle "Söder Kebap" yazısı ve döner logosu bulunan tişört hediye edeceklerini duyurdu.

        Söder, tişört kazanmak isteyenlerin, CSU'nun web sitesindeki özel bir formu kullanarak kayıt yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

        Döneri çok sevdiği bilinen Bavyera Eyalet Başbakanı Söder'in sosyal medya hesaplarında, sık sık döner yerken yaptığı paylaşımları bulunuyor.

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