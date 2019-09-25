O kuruluşlara 6 milyon 350 bin lira ceza!

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Longerich semtindeki Grasegger Caddesi'nde bulunan eczaneden şeker testi yaptırmak amacıyla aldığı özel bir karışımı içtikten sonra fenalaşan kadın, hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre hastanede, bebeği de kurtarmak amacıyla acil sezaryen yapılmasına rağmen kadın ve bebeği kurtarılamadı.

Açıklamada, yapılan inceleme sonucu ilaç kabında zehirli maddeye rastlandığı, Köln polisinin cinayet şüphesiyle soruşturma başlattığı kaydedildi.

Polis, bu eczaneden daha önce şeker testi alanların karışımı en kısa sürede en yakın karakola getirmeleri çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşuyor. Ruhani, "Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz" dedi.