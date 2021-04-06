Almanya'da halkın çoğunluğu ülke çapında koronavirüs önlemleri istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Almanya'da halkın çoğunluğu ülke çapında koronavirüs önlemleri istiyor

Guardian gazetesinin haberine göre yapılan bir ankette halkın yüzde 53'ü hükümetin bütüncül bir yaklaşımla, 13 eyalet adına koronavirüs önlemlerine karar vermesi gerektiğini dile getirdi.

Almanya'da halkın çoğunluğu ülke çapında koronavirüs önlemleri istiyor
BBC TÜRKÇE
- EPA

Almanya'da halkın büyük çoğunluğu koronavirüse karşı ülke çapında önlem alınmasını istiyor.

Guardian gazetesinin haberine göre yapılan bir ankette halkın yüzde 53'ü hükümetin bütüncül bir yaklaşımla, 13 eyalet adına koronavirüs önlemlerine karar vermesi gerektiğini dile getirdi.

Koronavirüs vaka sayısı hızla artan ve pandemide üçüncü dalganın içinde yer alan ülkede anket şirketi YouGov'ın yaptığı araştırmaya göre halkın çoğunluğu hükümetin bütün eyaletler adına karar vermesi gerektiğini düşünüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de uzun zamandır daha sıkı ve bütüncül koronavirüs önlemleri alınması görüşünü savunuyor.

Ancak eyalet liderleri bu fikre karşı çıkıyor. Her bölgedeki vaka sayısına göre önlemlere karar verilmesi gerektiği görüşünü savunan olan siyasetçiler var.

En son olarak İçişleri Bakanı Horst Seehofer de koronavirüse karşı etkili mücadelenin tek yolunun ulusal bir tavır takınmakla olacağını aktardı.

Welt am Sontag gazetesine konuşan Horst Seehofer, "Toplumda birleşik kuralların alınması yönünde bir talep var. Benim teklifim de federal yasalar ile tek tip kurallar getirmek" dedi.

On binlerce kişi İspanya'ya tatile gitti

The Robert Koch Enstitüsü verilerine göre pazartesi günü ülkede 8.500 yeni vaka kaydedildi; bu geçen hafta açıklanan rakamdan 1.400 daha az. Bunda Almanya'da Paskalya tatili olması dolayısıyla daha az test yapılmasının rolünün olduğu aktarılıyor.

Pazartesi günü 50 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

4.100 kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor; bu kişilerin yüzde 55'i solunum cihazına bağlı.

Diğer yandan on binlerce Almanya vatandaşının İspanya'nın Mayorka adasına tatile gitmesi ülkede öfkeye yol açtı.

Bazı siyasetçiler bu yaz tatilin ertelenmesi gerektiğini de savunuyor.

Mart ayının sonunda Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatili döneminde koronavirüs salgınına karşı kısıtlamaların artırılacağı açıklamasından bir gün sonra, bu plandan vazgeçtiğini duyurmıştı.

Kısıtlamaları sıkılaştırma planını "hata" olarak ifade eden Merkel, bunun sorumluluğunun kendisine ait olduğunu söyledi.

Merkel'in eyalet liderleriyle yaptığı toplantıdan, 1-5 Nisan tarihlerinde önlemlerin artırılması yönünde karar alınmıştı.

Ancak daha sonra yapılan olağanüstü toplantının ardından geri adım atıldı.

5 gün boyunca vatandaşlardan dışarı çıkmamaları istenecek, Paskalya için yapılan dini törenlere ve aile buluşmalarına izin verilmeyecekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ürdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Kral II. Abdullah'a sadakat yemini etti
BBCÜrdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin ...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, seyahatlerde ülkelerin nasıl risk düzeyine göre sınıflandırılacağını açıklayacak
BBCİngiltere Başbakanı Boris Johnson, seyahatlerde ...
Covid: Yunanistan turistlerin dönüşünü bekliyor
BBCYunanistan turistlerin dönüşünü bekliyor
Covid: İngiltere’de kitlesel etkinliklere dönüş için pilot uygulamalar planlanıyor
BBCİngiltere’de kitlesel etkinliklere dönüş için pilot ...
Ürdün eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin 'ev hapsinde'
BBCÜrdün eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin 'ev ...
SON DAKİKA: Mısır'da 'Firavunların Altın Geçidi' - Haberler
BBCMısır'da 'Firavunların Altın Geçidi'
Mahkumlar üzerinde olumsuz psikolojik etkileri olan hücre cezası New York'ta kısıtlandı
BBCMahkumlar üzerinde olumsuz psikolojik etkileri olan ...
İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşmasından ötürü hayatını kaybetti
BBCİngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan ...
İtalya'nın tamamı Paskalya tatilinde koronavirüs yüzünden kırmızı bölge ilan edildi
BBCİtalya'nın tamamı Paskalya tatilinde koronavirüs ...
Süveyş Kanalı deniz trafiğine tamamen açıldı
BBCSüveyş Kanalı deniz trafiğine tamamen açıldı