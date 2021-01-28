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Almanya'da "Türkçe Dersleri Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki sivil toplum kuruluşu ve kurum temsilcilerinin katılımıyla "Türkçe Dersleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Almanya'da
AA

Ülkenin en kalabalık eyaleti olan KRV'deki okullarda verilen Türkçe derslerine katılımın artırılması ve eyalet okullarında daha fazla Türkçe dersinin açılmasına yönelik yapılacak ortak çalışmaların belirlenmesi amacıyla, video konferans yöntemiyle düzenlenen geniş katılımlı toplantıda, tüm paydaşların önerileri doğrultusunda bir eylem planı hazırlanarak 2021 kayıt dönemi için ortak bir yol haritası oluşturuldu.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz'ın katıldığı toplantıda, Almanya’daki Türk toplumunun en temel meselesinin Türkçenin gelecek kuşaklara aktarılması olduğu vurgulanarak, eyalet okullarındaki Türkçe derslerine katılımın artırılması ve okullarda daha fazla Türkçe dersi açılması için tüm paydaş kamu ve sivil toplum kuruluşlarına ortak çalışma yapılması çağrısında bulunuldu.

Düsseldorf Başkonsolosu Karaarslan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Almanya’daki diğer eyaletlerden farklı olarak KRV eyaletinde Türkçe dersleri Eyalet Eğitim Bakanlığının yetki ve sorumluluğunda veriliyor. Bu derslerin verilmesinin, kısmen de olsa, güçlü yasal bir dayanağı var. KRV Eğitim Bakanlığı ana dil eğitimi konusunda yapıcı bir tutum izlemektedir. Bu bağlamda sunulan bu fırsatın daha iyi değerlendirilmesi gerekmektedir." dedi.

Karaarslan, eyalette ana dil dersi olarak verilen Türkçe derslerine katılan öğrenci sayısının 43 bin ve yabancı dil dersi olarak okutulan Türkçe derslerine katılan öğrenci sayısının 7 bin civarında olduğunu ifade ederek, eyalet okullarında okuyan 200-250 bin civarında Türk kökenli öğrenci olduğu dikkate alındığında, yaklaşık 50 bin kişilik bu katılımın yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda hazırlanan eylem planında, 2021 yılı kayıt döneminde Türkçe dersleri için yapılacak ortak çalışmaların yanı sıra orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalar belirlendi.

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