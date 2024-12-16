Almanya'dan Esad rejimi destekçilerine "Almanya'ya gelmeyin" uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de çöken Esad rejiminin savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine karışan destekçilerinin Almanya'ya geçmeleri durumunda tutuklanıp yargılanacaklarını belirtti.

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Dışişleri Bakanı Baerbock, haftalık Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Alman makamlarının, Esad rejimi ajanlarının Almanya'ya sığınmasına izin vermeyeceğini ifade ederek, "Eğer Esad'ın işkencecilerinden herhangi biri şu anda Almanya'ya kaçmayı düşünüyorsa, sadece açıkça söyleyebilirim. Rejimin tüm uşaklarından işledikleri korkunç suçlar için yasaların tüm gücüyle hesap soracağız." dedi.