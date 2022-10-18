Almanya enerji krizi nedeniyle nükleer santrallerini kapama planını erteledi

Reuters Almanya’nın kuzeydoğusundaki Emsland nükleer santrali

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede faaliyeti sonlandırılmamış son üç nükleer santralin Nisan ortasına kadar çalıştırılması talimatını verdi.

Ülkedeki tüm nükleer santraller bu yıl sonuna kadar devre dışı bırakılacaktı.

2011’de Fukuşima’daki nükleer felaketin ardından alınan bu karar, Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı enerji krizi nedeniyle üç buçuk aylığına ertelendi.

Rusya Ağustos’ta Almanya’ya gaz akışını kesmişti.

Scholz bu kararı koalisyon ortağı Yeşiller’in itirazına rağmen aldı.

Yeşiller bu santrallerin sadece acil durumlarda kullanılmak üzere bekleme modunda tutulmasını talep ediyordu.

Bu üç santral Almanya’nın elektrik ihtiyacının yüzde 6’sını karşılıyor.

Scholz’un diğer koalisyon ortağı liberal Hür Demokratlar ise santrallerin kapatılmamasına dair kararı destekliyor.

Enerji krizi, ülkede kapatılan kömür santrallerinin tekrar açılmasına dair tartışmalar da başlattı.

Geçen yıl doğalgazının yüzde 55’ini Rusya’dan alan Almanya, bu yaz bu oranı yüzde 35’e düşürmeye başardı.

Oran düşmeye devam etse de Almanya ihtiyacını karşılayacak kadar enerji bulmakta zorlanıyor.

Geçen hafta iklim aktivisti Greta Thunberg de Almanya’nın nükleer santralleri kapatırken büyük miktarda karbon salımına yol açan kömür santrallerini tekrar faaliyete almayı düşünmesinin hata olduğunu söylemişti.

Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz bütün bakanlıklardan “iddialı” tasarruf planları talep ederken 2030’a kadar ülkedeki tüm kömür santrallerinin kapatılmasını da yasalaştırmayı planlıyor.