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Almanya harekete geçti: Göç yasası temelden değişiyor, binlerce işçi alınacak

Almanya'da mevcut göç yasası, istihdam konularında modernize edilecek. Berlin'de toplanan Bakanlar Kurulu, üçüncü ülkelerden vasıflı iş gücü göçüne ilişkin kilit noktaları kabul etti. Buna göre, Almanya, yurt dışından ülkeye daha fazla işçi çekmek amacıyla giriş ve mesleki niteliklerin tanınmasına ilişkin kuralları kolaylaştıracak.

Almanya harekete geçti: Göç yasası temelden değişiyor, binlerce işçi alınacak -Güncel haberler
Almanya harekete geçti: Göç yasası değişiyor
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AA

Konuya ilişkin basına açıklama yapan İçişleri Bakanı Nancy Faeser, modern bir göç yasasına acilen ihtiyaç bulunduğunu belirterek, "Yabancı vasıflı işçilerin Almanya'ya daha kolay gelebilmeleri için modern bir göç yasası oluşturma fırsatını değerlendiriyoruz. Buna acilen ihtiyaç duyulmaktadır. COVID-19 krizi, sanayiden el sanatlarına ve bakım hizmetlerine kadar pek çok sektördeki personel açığını büyük ölçüde artırdı" dedi.

"ALMANYA'NIN ZEKİ BEYİNLERE İHTİYACI OLACAK"

G&ouml;rsel: Anadolu Ajansı
Görsel: Anadolu Ajansı

Faeser, vasıflı işçilerin Almanya'ya hızlı şekilde gelebilmelerini ve avantajlı bir başlangıç yapabilmelerini istediklerini dile getirerek, "Bu konudaki bürokratik engelleri kaldırmak istiyoruz. Eğer insanlar mesleki deneyimlerini ya da kişisel potansiyellerini beraberlerinde getirirlerse, Almanya'da daha ileri nitelikler kazanmalarını ve iş gücü piyasamızda bir yer edinmelerini mümkün kılacağız" ifadelerini kullandı.

Ülkede bakım hizmetinden yazılıma kadar pek çok branşta kalifiye elemana ihtiyaç olduğunu kaydeden Faeser, kilit noktaların hayata geçirilebilmesi için kısa vadede somut bir yasa tasarısı sunacaklarını bildirdi.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil ise "Almanya'nın gelecekte tüm yardım ellerine ve zeki beyinlere ihtiyacı olacak." dedi.

2035 YILINA KADAR 7 MİLYON EMEKLİ OLACAK

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Heil, refah düzeyinin korunmasının önemini vurgulayarak, "Nitelikli iş gücünü güvence altına almak, refahı güvence altına almak demektir." diye konuştu.

2035 yılına kadar 7 milyon çalışanın emekliye ayrılacağına dikkati çeken Heil, istihdam piyasasında oluşacak boşluğun doldurulması için çalıştıklarını aktardı.

Heil, yurt dışındaki tüm vasıflı işçilerin Almanya'ya gelmek isteyeceğine inanmanın bir yanılsama olduğunun altını çizerek, bu nedenle göçü kolaylaştırmanın yanı sıra entegrasyon süreçlerini teşvik etmenin de önemli olduğunu kaydetti.

Almanya'da pek çok şirket ve işletmenin işçi sıkıntısı çektiğini dile getiren Heil, kalifiye iş gücü temin etmenin şirketler için bir varoluş sorunu haline geldiğinin altını çizdi.

"HEDEFİMİZ AVRUPA'DAKİ EN MODERN GÖÇ YASASINI OLUŞTURMAK"

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Çalışma Bakanı, bu nedenle halihazırda daha fazla eğitim ve öğretime, istihdamda daha fazla kadına ve emekliliğe esnek geçişlere odaklandıklarını belirterek, "Ancak yurt dışından göç almadan iş gücü ve kalifiye eleman açığını kapatmamız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, yeni Nitelikli İşçiler Göç Yasası ile nitelikli işçilerin güvence altına alınmasında gerekli ilerlemeyi sağlıyoruz. Yetenek ve yardım eli yarışında, Almanya'da çalışmak için yeni ve her şeyden önce daha kolay yollar sunuyoruz. Hedefimiz Avrupa'daki en modern göç yasasını oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.
Ekonomi Bakanı Robert Habeck de iklimin korunması ve dijitalleşmenin yanı sıra demografik değişimin de iş gücü piyasasına büyük değişiklikler getireceğini vurguladı.

Nitelikli göçü hızlandıracak prosedürlerin "hızlı ve pragmatik bir şekilde uygulanması" gerektiğini ifade eden Habeck, "Birçok sektörde giderek artan kalifiye eleman ve iş gücü açığı Almanya'da ekonomik kalkınmanın önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Daha fazla iklim koruma ve sürdürülebilirliğe yönelik gerekli dönüşüm, iş gücü göçünü de önemli ölçüde artırmamızı gerektiriyor. Kilit noktalarla, daha fazla vasıflı iş gücü göçü için güçlü bir sinyal gönderiyoruz. İdari prosedürleri daha şeffaf hale getirmek, dijitalleştirmek ve hızlandırmak istiyoruz çünkü vasıflı işçiler için dünya çapında diğer ülkelerle rekabet ediyoruz. Bu nedenle onlara cazip bir teklif sunmalıyız." şeklinde konuştu.

Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger de vasıflı işçi açığının Almanya'nın en büyük sorunlarından birisi olduğunu söyledi.

Büyüme ve refah için acilen, yurt dışından da olmak üzere, daha fazla parlak zihne ve elemana ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayan Stark-Watzinger, "Bugün Almanya için modern göç yasasına doğru büyük bir adım atıyoruz. Alman iş gücü piyasasına erişimi kolaylaştırıyoruz. Gelecekte, diplomalı ve mesleki deneyime sahip vasıflı işçiler, denklik prosedüründen geçmek zorunda kalmadan ülkeye giriş yapabilecekler. Giriş sonrası tanıma prosedürleri için olanakları genişletiyor ve bunun için teşvikler sunuyoruz. Ayrıca mesleki eğitim veya yüksek öğrenim için Almanyaya gelmeyi ve mezun olduktan sonra burada kalmayı daha da cazip hale getirerek eğitim göçünü güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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