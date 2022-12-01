Almanya harekete geçti: Göç yasası değişiyor 0:00 / 0:00

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Konuya ilişkin basına açıklama yapan İçişleri Bakanı Nancy Faeser, modern bir göç yasasına acilen ihtiyaç bulunduğunu belirterek, "Yabancı vasıflı işçilerin Almanya'ya daha kolay gelebilmeleri için modern bir göç yasası oluşturma fırsatını değerlendiriyoruz. Buna acilen ihtiyaç duyulmaktadır. COVID-19 krizi, sanayiden el sanatlarına ve bakım hizmetlerine kadar pek çok sektördeki personel açığını büyük ölçüde artırdı" dedi.

"ALMANYA'NIN ZEKİ BEYİNLERE İHTİYACI OLACAK" Görsel: Anadolu Ajansı Faeser, vasıflı işçilerin Almanya'ya hızlı şekilde gelebilmelerini ve avantajlı bir başlangıç yapabilmelerini istediklerini dile getirerek, "Bu konudaki bürokratik engelleri kaldırmak istiyoruz. Eğer insanlar mesleki deneyimlerini ya da kişisel potansiyellerini beraberlerinde getirirlerse, Almanya'da daha ileri nitelikler kazanmalarını ve iş gücü piyasamızda bir yer edinmelerini mümkün kılacağız" ifadelerini kullandı. Ülkede bakım hizmetinden yazılıma kadar pek çok branşta kalifiye elemana ihtiyaç olduğunu kaydeden Faeser, kilit noktaların hayata geçirilebilmesi için kısa vadede somut bir yasa tasarısı sunacaklarını bildirdi. Çalışma Bakanı Hubertus Heil ise "Almanya'nın gelecekte tüm yardım ellerine ve zeki beyinlere ihtiyacı olacak." dedi.

2035 YILINA KADAR 7 MİLYON EMEKLİ OLACAK Görsel: Associated Press Heil, refah düzeyinin korunmasının önemini vurgulayarak, "Nitelikli iş gücünü güvence altına almak, refahı güvence altına almak demektir." diye konuştu. 2035 yılına kadar 7 milyon çalışanın emekliye ayrılacağına dikkati çeken Heil, istihdam piyasasında oluşacak boşluğun doldurulması için çalıştıklarını aktardı. Heil, yurt dışındaki tüm vasıflı işçilerin Almanya'ya gelmek isteyeceğine inanmanın bir yanılsama olduğunun altını çizerek, bu nedenle göçü kolaylaştırmanın yanı sıra entegrasyon süreçlerini teşvik etmenin de önemli olduğunu kaydetti. Almanya'da pek çok şirket ve işletmenin işçi sıkıntısı çektiğini dile getiren Heil, kalifiye iş gücü temin etmenin şirketler için bir varoluş sorunu haline geldiğinin altını çizdi.