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        Haberler Dünya Almanya ile Elon Musk arasında 'mülteci' gerginliği

        Almanya ile Elon Musk arasında 'mülteci' gerginliği

        X sosyal medya platformunun sahibi teknoloji milyarderi Elon Musk, son zamanlarda mülteci karşıtı açıklamalarına bir yenisini ekleyerek Akdeniz'de faaliyet gösteren 8 Alman mülteci kurtarma gemisine dikkat çekti. Musk dün "Alman halkı bundan haberdar mı?" mesajına karşılık, Almanya Dışişleri hesabı mesaja "Evet. Ve buna hayat kurtarma deniliyor" cevabını verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:53 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:53
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        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
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        ABD başta olmak üzere mülteci akınına karşı açıklamalar yapan Elon Musk, ‘Alman hükümeti tarafından desteklenen Alman sivil toplum kuruluşlarına ait, Akdeniz’de görev yapan ve mültecileri kurtaran 8 Alman gemisi haberine’ “Alman halkı bundan haberdar mı?” mesajını paylaştı.

        Almanya Dışişleri Bakanlığı’na ait 'hükümet kurumu' onaylı hesaptan Musk’a “Evet. Ve buna hayat kurtarma deniliyor” cevabı geldi. Paylaşımın, ayrıca Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve İskoçya Birinci Bakanı Humza Yousaf tarafından beğenildiği görüldü.

        Musk ise bugün “Yani bununla sahiden gurur duyuyorsunuz. İlginç. Açıkçası Alman halkının çoğunluğunun bunu desteklediğinden şüpheliyim. Bir anket yaptınız mı?

        Almanya'nın çok sayıda yasadışı göçmeni İtalyan topraklarına taşıması İtalya'nın egemenliğinin ihlali değil midir? İşgal hisleri var ...” yanıtını verdi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Elon Musk
        #almanya
        #dünya
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