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        Haberler Dünya Avrupa Almanya, Rusya'yı "alaycı oyun" oynamakla suçladı | Dış Haberler

        Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya'yı "alaycı oyun" oynamakla suçladı

        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'yı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatındaki (AGİT) tutumu nedeniyle "alaycı oyun" oynamakla suçladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 20:12 Güncelleme: 05.12.2024 - 20:12
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        Almanya, Rusya'yı "alaycı oyun" oynamakla suçladı
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        Akdeniz adası Malta'da iki gün sürecek AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'ndan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Baerbock, "Rusya Avrupa'da barış ve güvenliği hedef almak için bombalar ve insansız hava araçları kullandığı gibi, Putin de baltayı AGİT'e vuruyor." dedi.

        Rusya'yı "alaycı oyun" oynamakla suçlayan Baerbock, "Ne Putin'in ortak barış düzenimizi bombalayarak toz ve kül haline getirmesine izin vereceğiz ne de Rusya'nın burada yorum yapmadan alaycı oyununu oynamasına izin vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Baerbock, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Malta'daki toplantıya katılmasının ardından Rusya'nın izolasyonunun yumuşatıldığı iddiasını reddederek, uluslararası toplumun Rusya'nın "hibrit savaş oyununa" karşı çıkmaya devam etmesi gerektiğini savundu.

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        BAERBOCK KONUŞMASINDA LAVROV'U SUÇLADI

        Dışişleri Bakanı Baerbock ayrıca, Lavrov'u Ukrayna'daki savaşla ilgili "tahammül edilemez yalanlar" söylemekle suçladı.

        Malta'daki AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda Lavrov'a doğrudan hitap eden Baerbock, "Kendinizi kandırabilirsiniz ama bizi, Avrupa'daki 1,3 milyar insanı kandıramazsınız." dedi.

        Baerbock, konuşmasında uluslararası toplumu ve özellikle AGİT üyesi devletleri, bazı görüş ayrılıklarına rağmen örgütün temel taşları olan barış, özgürlük ve güvenlik için birlikte çalışmaya devam etmeye çağırdı.

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