AA

Korona virüs salgını nedeni ile önlemlerin sıkılaştırıldığı Almanya’da hükümet ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil yaptıkları ortak basın açıklamasında, yaşlıların ardından şimdi de ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 50 milyon FFP2 tipi maskenin ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurdu.

Kişi başı 10 adet maske dağıtılacağını belirten Spahn, vatandaşların maskeleri bağlı bulundukları sağlık sigortası kurumlarından alacakları mektup ve kimlik kartıyla birlikte belirli bir süre içinde eczanelerden alabileceğini açıkladı.

"VATANDAŞLARA MASKE HEDİYE EDEREK DESTEK OLACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Spahn, son günlerde salgınla alakalı olarak açıklanan rakamların cesaretlendirici olduğunu ifade ederek, salgının seyrinin düşüşe geçtiğini belirtti. Spahn, “Virüsün mutasyonları nedeniyle, artık toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda tıbbi koruyucu maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bundan dolayı da önlemlerini karşılayabilmek için olabildiğince ihtiyaç sahiplerine ve sosyal yardım alan vatandaşa yardımcı olmakla için maske hediye ederek destek olacağız" dedi.