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        Haberler Dünya Almanya’da bıçaklı saldırıyı gerçekleştirildiğinden şüphelenilen kişi gözaltına alındı | Dış Haberler

        Almanya'da bıçaklı saldırıyı gerçekleştirildiğinden şüphelenilen kişi gözaltına alındı

        Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde 23 Ağustos akşamı festivalde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphenilen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 10:29 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:29
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        Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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        Reul, “Gerçekten aradığımız kişi kısa süreden beri gözaltında. Bu, çok şüphelendiğimiz biri. Ancak bunun şimdi incelenmesi gerekiyor.” dedi.

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        Gözaltı öncesinde çok sayıda insanın dinlendiğini ve bilgilerin toplandığını aktaran Reul, “Bu kişi hakkında sadece ipucu değil, aynı zamanda kanıt da bulduk.” ifadesini kullandı.

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        Alman Haber Ajansı DPA’nın Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanlığı'nın sözcüsüne dayandırdığı haberine göre söz konusu şüpheli polise teslim oldu.

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        Solingen kentinde, şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos Cuma günü düzenlenen "Çeşitlilik Festivali'nde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 4’ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #almanya
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