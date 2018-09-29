Almila Ada, son dönemde dikkat çeken genç oyuncuların başında geliyor. Almila Ada, şu sıralar Bir Deli Rüzgar dizisinde başrol olarak canlandırdığı Melike Candan'ın gençlik karakteriyle ekranlardaki yerini alıyor. Genç oyuncu Almila Ada'nın hayatına dair detaylar haberimizde.

ALMİLA ADA KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da doğan Almila Ada, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nde tamamlamıştır. Londra’da yüksek lisans yapmıştır. Yurt dışında bir çok dergi için modellik yapan güzel oyuncu, 2015 yılında Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamış daha sonra Kırgın Çiçekler dizisinde rol almıştır.

Almila Ada’nın Oynadığı Diziler

Bir Deli Rüzgar / 2018

Cennetin Gözyaşları / 2017-18

Adı Efsane /2017

Kırgın Çiçekler / 2016

Kaderimin Yazıldığı Gün / 2015

Almila Ada’nın Oynadığı Filmler

Avengers; Age Of Ultron / 2015

GENÇ MELIKE CANDAN (ALMİLA ADA)

Allah vergisi, şiir gibi sesiyle, doğuştan bir yıldız… Tez canlı, biraz fevri… Gözlerinden fışkıran ateşiyle, kurban olmayı reddedecek kadar gözü kara ve dik başlı… Tutkusunun peşinden kararlılıkla giderken her yeri, herkesi tutuşturur da yine dönmez yolundan… Ailesini, özellikle de çok sevdiği babasını kaybetme pahasına Hicran Gazinosuna en alt kademeden adımını attı… Ve gözünü en zirveye dikti Melike… Ne olursa olsun, bu dünyanın çarklarında ezilmemeye yeminli... Aşk mı? Şöyle diyelim: istisnasız bütün erkekler Melike’ye âşık olurlar… Ama ona “sahip” olamazlar...

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