Kul, "25 yaşındayken ani bir kararla askere gittim. Amerika'dan yeni gelmiştim. Ankara'da çevirmenlikle ilgili bir departmana verdiler beni. Bir gün babam aradı, 'Ben torpil yaptırdım, yarın seni İstanbul'a getirtiyoruz' dedi" şeklinde konuştu.