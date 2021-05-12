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Alperen Şengün, NBA draftına katılacağını açıkladı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Icrypex'te forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA draftına katılacağını duyurdu

Alperen Şengün, NBA draftına katılacağını açıkladı

18 yaşındaki basketbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NBA'de oynamak için sabırsızlandığını ifade etti.

Açıklamasına "2021 NBA draftında ben de varım" diyerek başlayan Alperen Şengün, "Benim için saha içinde ve dışında yaptıkları her şey için öncelikle anneme ve babama teşekkür etmek istiyorum. Sizden daha iyi bir aile hayal edemiyorum. İyiliğim ve daha iyi bir performans ortaya koymam için beni her zaman desteklediğiniz ve teşvik ettiniz. Her maç daha iyi olmam için bana destek olan, yardım eden tüm koçlarıma, takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Alperen Şengün açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu sezonu takımımla birlikte en iyi şekilde bitirmek ve sonrasında da dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan NBA'de oynamak için sabırsızlanıyorum."

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