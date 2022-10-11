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Alternatif tıbbın hocası İbn-i Sina'nın önerisi! Migren ağrısını kökten bitirmek isteyenler bu yöntemi uyguluyor!

Migren ağrısı kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen, hayat kalitesini de bir o kadar düşüren rahatsızlıklardandır. İlaç tedavisi ile kesin çözümü bulamayanlar başka yöntemlere başvuruyor. İşte yıllardır bilinen, sağlığa birçok faydası olan, migren sorununu çözen, İbn-i Sina'nın da önerdiği o yöntem...

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  • Alternatif tıbbın hocası İbn-i Sina'nın önerisi! Migren ağrısını kökten bitirmek isteyenler bu yöntemi uyguluyor!

    Migren, beyindeki sinirler ve kan damarlarında oluşan değişiklikler sonucu ortaya çıkan bir baş ağrısı tipidir. Migrenli bireylerde ataklara duyarlı olan bir sinir sistemi mevcuttur ve ataklar, dış çevredeki bazı faktörler ile tetiklenebilir. İşte migreni kökünden çözen, ağrıları yok eden o yöntem...
  • Alternatif tıbbın hocası İbn-i Sina'nın önerisi! Migren ağrısını kökten bitirmek isteyenler bu yöntemi uyguluyor!

    MİGREN NEDEN OLUR?

    Migrenin sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte genetik veya çevresel faktörlerinde rol oynadığı söylenmektedir. Atakların ortaya çıkmasında, serotonin de dahil olmak üzere beyin kimyasallarında yaşanan dengesizliklerin neden olduğu düşünülmektedir.
  • Alternatif tıbbın hocası İbn-i Sina'nın önerisi! Migren ağrısını kökten bitirmek isteyenler bu yöntemi uyguluyor!

    HACAMAT NEDİR?

    Hacamat, deriden vakum yöntemi ile kan alınmasıdır. Eski Mısırlılara dayandırılan kadim tıp yöntemlerinden biri olan hacamatın oldukça fazla rahatsızlığa iyi geldiği bilinmektedir.
  • Alternatif tıbbın hocası İbn-i Sina'nın önerisi! Migren ağrısını kökten bitirmek isteyenler bu yöntemi uyguluyor!

    HACAMAT NASIL YAPILIR?

    Derinin üzerineden bir hacamat iğnesi ile çizilerek, hacamata uygun bardak ya da şişenin emme gücü ile kan çekilir. Deri altında biriken kan, pelteleşmiş ve kan özelliğini yitirmiştir. Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen bu kirli kan hacamat sayesinde vücuttan atılır. 

    **Hacamatı, bu konuda almış, sertifikalı uzmanlar dışında kimseye yaptırmamanız önerilir**
  • Alternatif tıbbın hocası İbn-i Sina'nın önerisi! Migren ağrısını kökten bitirmek isteyenler bu yöntemi uyguluyor!

    HACAMAT FAYDALARI NEDİR?

    Hacamatın faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

    Üst solunum yolu hastalıklarına şifa olur,

    Stresi azaltır,

    Baş ağrısını yok eder,

    Anemi tedavisinde kullanılır,

    Epilepsi nöbetlerini azaltır,

    Enerjik hissettirir,

    Diş hastalıklarının tedavisinde önemli rol oynar,

    Dokulardaki ve eklemlerdeki sertliği yumuşatır,

    Hücre yeniler,

    Uykusuzluk problemine yardımcı olur,

    Adet sancılarını, regl dönemi düzensizliklerini aza indirir,

    Sigara bırakma konusunda yardımcıdır,

    Kramp önler,

    Ülser iyileşmesinde oldukça etkilidir,

    Vücut iltihaplarını giderir,

    Varis geçirir,

    Karaciğer hastalıklarını önler,

    Damar tıkanıklığını engeller,

    Ödem atar,

    Cinsel sorunların tedavisinde kullanılır,

    Kronik hastalıklardan korur,

    Ergenlik sivilcelerini yok eder,

    Mide ağrılarını çözer.
  • Alternatif tıbbın hocası İbn-i Sina'nın önerisi! Migren ağrısını kökten bitirmek isteyenler bu yöntemi uyguluyor!

    İBN-İ SİNA TAVSİYESİDİR

    Yüzyılların tıp uzmanı ve alternatif tıbbın önemli ismi İbn-i Sina'da baş ağrısı için "Ateşli baş ağrısı kandan olur. Alameti ise yüz kızarması, damarların barizleşmesi, nabız atılının büyümesidir. İlacı kan vermek ve hacamat (vücuttaki pis kanın atılması) yaptırmaktır." şeklinde tavsiyelerde bulunmuştur.
  • Alternatif tıbbın hocası İbn-i Sina'nın önerisi! Migren ağrısını kökten bitirmek isteyenler bu yöntemi uyguluyor!

    HACAMAT NE ZAMAN YAPILIR?

    Hacamat 12 ay boyunca istenildiği ya da gerekli görüldüğü zamanlar yapılabilir fakat en faydalı zamanın ilkbahar ve sonbahar olduğu söylenmektedir. Sünnet olan en faydalı günler hicri 17, 19 ve 21. günlerdir. Hacamat hicri 5-25 arasında yapılırsa bi mahsuru olmaz.  İbn-i Sina Hz.leri El Kanun Fıt Tıbb adlı eserinde önemli derecede acil durum yok ise hicri 25 inden sonra ve 5 inden önce hacamat yapılmamasını tavsiye etmektedir.

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