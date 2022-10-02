Altı muhalefet lideri bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.
AA'da yer alan habere göre genel başkanlar, toplantının ardından yemeğe geçecek.
Basına kapalı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Fotoğraflar: İHA
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