Küresel piyasalarda geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife konusunda müzakere seçeneğini açık tutması ve jeopolitik riskleri azaltmaya yönelik girişimlerinin oluşturduğu iyimserlikle pozitif bir seyir izlenirken, yeni haftada gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Küresel çapta enflasyonla mücadele sürerken, ABD Başkanı Trump'ın ülkelere uygulayacağı tarifelere yönelik adımları ve bu konudaki söylemleri ile makroekonomik veri gündemi geçen hafta yakından takip edildi. Trump’ın tarifelerle ilgili mesajları ve ülkelerden gelen misilleme açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutarken, bu durum enflasyon-resesyon ikilemi sürerken, merkez bankalarının politika alanlarını daraltabileceği yönündeki kaygıları artırıyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 16 Şubat 2025 altın fiyatları...