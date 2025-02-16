Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 16 Şubat 2025: Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altın ne kadar?

        Altın fiyatları 16 Şubat 2025: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu, altında son durum nedir?

        altın ile Brent petrol arasındaki ilişkiyi anlatan altın/Brent petrol rasyosu 40 seviyelerine yaklaştı. ABD Başkanı Trump'ın politikaları ve jeopolitik riskler altın fiyatında sert yükselişlere, Fed'in faiz indirimlerini öteleyeceğine ilişkin öngörüler ile tarife restleşmelerinin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler de Brent petrol üzerindeki satış baskısına neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu ve koymayı planladığı yeni gümrük tarifeleri küresel ekonomiye yönelik endişeleri artırırken, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu durum son dönemde altının ons fiyatında sert yükselişlere neden oldu. İşte tüm bu gelişmelerle beraber 16 Şubat 2025 altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 07:17 Güncelleme: 16.02.2025 - 07:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Küresel piyasalarda geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife konusunda müzakere seçeneğini açık tutması ve jeopolitik riskleri azaltmaya yönelik girişimlerinin oluşturduğu iyimserlikle pozitif bir seyir izlenirken, yeni haftada gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

        Küresel çapta enflasyonla mücadele sürerken, ABD Başkanı Trump'ın ülkelere uygulayacağı tarifelere yönelik adımları ve bu konudaki söylemleri ile makroekonomik veri gündemi geçen hafta yakından takip edildi. Trump’ın tarifelerle ilgili mesajları ve ülkelerden gelen misilleme açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutarken, bu durum enflasyon-resesyon ikilemi sürerken, merkez bankalarının politika alanlarını daraltabileceği yönündeki kaygıları artırıyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 16 Şubat 2025 altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.360,01

        Satış: 3.360,84

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.881,60

        Satış: 2.883,46

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.376,01

        Satış: 5.494,98

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.504,03

        Satış: 21.912,70

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.300,00

        Satış: 22.433,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.718,42

        Satış: 10.989,96

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.504,03

        Satış: 21.912,70

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.664,45

        Satış: 23.232,62

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.861,26

        Satış: 2.736,83

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.120,06

        Satış: 3.284,22

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.408,00

        Satış: 55.971,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        4 katlı binanın duvarlarında çatlaklar oluştu
        4 katlı binanın duvarlarında çatlaklar oluştu
        Yola kaçan topunu almak isterken araç çarptı
        Yola kaçan topunu almak isterken araç çarptı
        Göz göre göre ezdi! Tutuklandı
        Göz göre göre ezdi! Tutuklandı
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Zelenskiy'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
        Zelenskiy'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
        Beşiktaş'tan 4,5 ay sonra bir ilk!
        Beşiktaş'tan 4,5 ay sonra bir ilk!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı