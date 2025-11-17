Habertürk
Habertürk
        ALTIN FİYATLARI 17 KASIM: Altın fiyatları düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Güncel altın fiyatları 16 Kasım 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 17 Kasım günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve ABD'li teknoloji şirketlerindeki satıcılı seyrin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Geçen hafta ABD tahvil piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan yükselişle haftayı yüzde 4,15 seviyesinden tamamladı. Altının ons fiyatı ise haftalık bazda yüzde 2,01 artışla 4 bin 85 dolardan kapandı. İşte 17 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 00:25 Güncelleme: 17.11.2025 - 00:25
        1

        Altın piyasasında son durum yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD’de hükümet kapanmasının sona ermesi piyasalarda olumlu karşılanırken, gözler ertelenen makroekonomik veri akışına çevrildi. ABD'de enflasyona ve istihdam piyasasına yönelik riskler sürerken, veri akışı eksikliği kaynaklı oluşan belirsizlikler ABD'de ekonomik görünüme ilişkin tahminleri zorlaştırıyor. Bu belirsizlik ortamında, Fed’in "bekle-gör" pozisyonuna geçebileceğine yönelik beklentiler artarken, para piyasalarında bankanın aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 44'e geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 17 Kasım 2025 güncel altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.550,65

        Satış: 5.551,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.082,22

        Satış: 4.085,89

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.881,04

        Satış: 9.076,65

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.524,16

        Satış: 36.195,55

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.404,00

        Satış: 37.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.706,57

        Satış: 18.153,29

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.524,16

        Satış: 36.195,55

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.034,08

        Satış: 38.988,92

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.162,48

        Satış: 4.261,18

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.234,52

        Satış: 5.477,11

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.164,00

        Satış: 94.080,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
