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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu: 15 Mart 2025 Altın fiyatları yükseliyor! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları 15 Mart 2025: Altında yeni rekor! Bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikaları, küresel ekonomideki belirsizlikler ve ABD'den gelen düşük enflasyon verisi, altına olan talebi arttırdı. Ons altın 3 bin doları aşarak yeni zirveyi gördü. Gram altın ise 3 bin 500 TL'yi aştı. Uzmanlar artışın devam edeceğini, ons altının sene içerisinde 3 bin 200 dolar seviyelerine kadar yükseleceğini söyledi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 15 Mart güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 07:34 Güncelleme: 15.03.2025 - 07:34
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        1

        Küresel ekonomideki belirsizliklere ilişkin endişelerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla altının ons fiyatı Perşembe 2 bin 989 dolardan kapanarak rekor kırarken, Cuma günü de rekor seviyesini 2 bin 993,87 dolara çıkardı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 985 dolardan işlem görüyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 15 Mart 2025 altın fiyatları...

        2

        ALTIN YÜKSELİŞTE!

        14 Mart Cuma günü gram altın 3 bin 520 TL iken 15 Mart Cumartesi 3 bin 515 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 5 bin 632 TL iken 5 bin 624 TL olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.515,21

        Satış: 3.516,44

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.981,11

        Satış: 2.987,21

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.624,34

        Satış: 5.749,37

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.497,35

        Satış: 22.927,16

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.941,00

        Satış: 23.144,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.213,52

        Satış: 11.498,75

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 22.497,35

        Satış: 22.927,16

        CANLI ZİYNET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.394,04

        Satış: 23.980,17

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.916,43

        Satış: 2.807,81

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.209,70

        Satış: 3.387,95

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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