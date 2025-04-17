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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu: Altın fiyatları zirvede! 17 Nisan 2025 gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet altın ne kadar?

        Altın fiyatları zirvede: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Nisan 2025 altın fiyatları

        ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergi tarifelerini uygulaması ve ardından değerli minerallere yönelik gümrük vergilerinin gerekliliği konusunda bir soruşturma başlatması güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. Bu gelişmeler sonrası rekor kıran ons altın 3 bin 300 dolara kadar yükseldi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 17 Nisan 2025 canlı altın alış-satış tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 07:12 Güncelleme: 17.04.2025 - 07:12
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        1

        Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki tarifelere dayalı ticaret savaşı, küresel çapta ana gündem olmaya devam ediyor. Karşılıklı adımlarla restleşmeye dönüşen tarife politikalarında her yeni haber akışı, piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, artan ticaret savaşı gerginliği ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler güvenli liman varlıklara olan talebi arttırıyor. Bu nedenle her gün yeni rekora imza atan altın fiyatları yakından takip ediliyor. İşte, 17 Nisan 2025 altın fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARI ZİRVEDE!

        Gram altın dün 4 bin 64 TL'den işlem görürken, 17 Nisan Perşembe günü 4 bin 97 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 6 bin 503 lira iken, 6 bin 556 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.097,7290

        Satış: 4.098,1460

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.339,3400

        Satış: 3.340,0200

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.556,7600

        Satış: 6.700,9200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.231,2600

        Satış: 26.726,0600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.894,00

        Satış: 27.114,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.077,79

        Satış: 13.407,37

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.237,58

        Satış: 26.732,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.147,89

        Satış: 27.833,56

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.257,09

        Satış: 3.203,25

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.763,27

        Satış: 3.965,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.823,00

        Satış: 67.839,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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