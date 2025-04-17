Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki tarifelere dayalı ticaret savaşı, küresel çapta ana gündem olmaya devam ediyor. Karşılıklı adımlarla restleşmeye dönüşen tarife politikalarında her yeni haber akışı, piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, artan ticaret savaşı gerginliği ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler güvenli liman varlıklara olan talebi arttırıyor. Bu nedenle her gün yeni rekora imza atan altın fiyatları yakından takip ediliyor. İşte, 17 Nisan 2025 altın fiyatları...