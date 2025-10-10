Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 10 EKİM: Altın hafif geriledi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları hafif geriledi! İşte 10 Ekim Cuma 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 10 Ekim Cuma günü alım-satım yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'nin mali istikrarına dair belirsizlikler, küresel ticaret gerilimleri, Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve jeopolitik riskler altına yön vermeye devam ediyor. Altın, Çarşamba günü ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak ulaştığı rekor seviyeden geri çekildi. Sarı metal, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamasının ardından hafif bir düşüş yaşadı. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 10 Ekim Cuma canlı altın fiyatları!

        Giriş: 10.10.2025 - 00:05 Güncelleme: 10.10.2025 - 00:05
        1

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıkladı. Bu gelişme sonrası altının ‘’güvenli liman’’ cazibesi bir miktar azaldı. Altın, Çarşamba günü ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak ulaştığı rekor seviyeden geri çekildi. Sarı metal, önceki seansta yüzde 1,4 yükseldikten sonra Perşembe günü yüzde 1’e kadar geriledi. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 10 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.408,6330

        Satış: 5.409,1830

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.037,84

        Satış: 4.038,47

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.653,8100

        Satış: 8.844,0100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.597,0900

        Satış: 35.249,9000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.689,00

        Satış: 37.063,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.327,18

        Satış: 17.763,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.763,00

        Satış: 35.418,84

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.338,84

        Satış: 38.290,74

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.100,81

        Satış: 4.189,99

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.134,32

        Satış: 5.373,06

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 91.381,00

        Satış: 92.300,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
