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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU: 31 Aralık 2025 bugün cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları bugün yükselişte! 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları 31 Ocak 2025 Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Altın yatırımcıları son günlerde altın günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana rekor serisine devam eden altın güçlü yükseliş gösterdi. Fed'in faizi sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın geleceğe yönelik değerlendirmeleriyle birlikte altın rekor kırmaya başladı. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 223 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 07:24 Güncelleme: 31.01.2025 - 19:50
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit tutması ve Fed Başkanı Powell'ın geleceğe yönelik değerlendirmeleri sonrası altın rekor kırmaya başladı. Fed Başkanı Powell, faizi verilere göre ayarlayacaklarını ve acele etmeyeceklerini belirtti. Küresel piyasalarda güç kazanan dolar da altının yükselmesine neden oldu. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 31 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3215 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3210 lira, en yüksek de 3228 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 3223 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.222,8830

        Satış: 3.223,2400

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.795,7000

        Satış: 2.796,3000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.156,7800

        Satış: 5.270,4100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.627,7600

        Satış: 21.018,5900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.816,00

        Satış: 21.025,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.282,06

        Satış: 10.541,13

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.628,81

        Satış: 21.017,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 21.051,94

        Satış: 21.580,46

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.733,35

        Satış: 2.596,32

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.912,19

        Satış: 3.078,85

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 51.719,00

        Satış: 52.458,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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