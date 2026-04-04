Altın fiyatları dalgalı seyrediyor! İşte 4 Nisan Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın önümüzdeki haftalarda da süreceğini söylemesinin ardından küresel piyasalarda belirsizlik ve dalgalanma yeniden arttı. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yön değiştirerek düşüşe geçti. Genellikle güvenli liman olarak görülen altına olan talepte zayıflama gözlenirken, yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip etmeye başladı. "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" ve "Ons altın fiyatı bugün ne durumda?" gibi sorular yeniden gündeme geldi. İşte 4 Nisan güncel altın fiyatları…
ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD-İsrail-İran savaşının önümüzdeki haftalarda da devam edebileceğine yönelik açıklamaları, küresel piyasalarda tedirginliği artırarak fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Artan jeopolitik risklere rağmen altın fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir izlenirken, güvenli liman olarak bilinen altına olan talepte geçici bir zayıflama dikkat çekti. Piyasalardaki bu dalgalı görünüm yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olurken, vatandaşlar da güncel fiyatları öğrenmek için aramalarını hızlandırdı. Bu kapsamda "4 Nisan 2026 itibarıyla gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar oldu, ons altın bugün hangi seviyede?" sorularının cevabı haberimizde...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.704,62
Satış: 6.706,04
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.675,68
Satış: 4.677,84
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.727,59
Satış: 10.964,38
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.909,84
Satış: 43.723,65
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 44.570,00
Satış: 45.918,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.387,78
Satış: 21.928,79
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.909,84
Satış: 43.723,65
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 44.984,80
Satış: 46.126,30
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.723,40
Satış: 4.939,68
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.191,30
Satış: 6.465,71
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 110.574,00
Satış: 113.068,00