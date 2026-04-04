Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları düşüşte! İşte 4 Nisan Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları dalgalı seyrediyor! İşte 4 Nisan Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın önümüzdeki haftalarda da süreceğini söylemesinin ardından küresel piyasalarda belirsizlik ve dalgalanma yeniden arttı. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yön değiştirerek düşüşe geçti. Genellikle güvenli liman olarak görülen altına olan talepte zayıflama gözlenirken, yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip etmeye başladı. "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" ve "Ons altın fiyatı bugün ne durumda?" gibi sorular yeniden gündeme geldi. İşte 4 Nisan güncel altın fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 00:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD-İsrail-İran savaşının önümüzdeki haftalarda da devam edebileceğine yönelik açıklamaları, küresel piyasalarda tedirginliği artırarak fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Artan jeopolitik risklere rağmen altın fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir izlenirken, güvenli liman olarak bilinen altına olan talepte geçici bir zayıflama dikkat çekti. Piyasalardaki bu dalgalı görünüm yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olurken, vatandaşlar da güncel fiyatları öğrenmek için aramalarını hızlandırdı. Bu kapsamda "4 Nisan 2026 itibarıyla gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar oldu, ons altın bugün hangi seviyede?" sorularının cevabı haberimizde...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.704,62

        Satış: 6.706,04

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.675,68

        Satış: 4.677,84

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.727,59

        Satış: 10.964,38

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.909,84

        Satış: 43.723,65

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 44.570,00

        Satış: 45.918,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.387,78

        Satış: 21.928,79

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.909,84

        Satış: 43.723,65

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 44.984,80

        Satış: 46.126,30

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.723,40

        Satış: 4.939,68

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.191,30

        Satış: 6.465,71

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 110.574,00

        Satış: 113.068,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımları
        "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
        ABD basını: İran, ABD savaş uçağını düşürdü
        ABD basını: İran, ABD savaş uçağını düşürdü
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        Savunma için 1.5 trilyon dolar talep etti
        Savunma için 1.5 trilyon dolar talep etti
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta finalde!
        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta finalde!
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
        Bahar Taş'ın otopsi sonucu açıklandı! Bir kişi gözaltına alındı
        Bahar Taş'ın otopsi sonucu açıklandı! Bir kişi gözaltına alındı
        Trump kimleri görevden aldı?
        Trump kimleri görevden aldı?
        APP plakalarda denetim başladı
        APP plakalarda denetim başladı
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası