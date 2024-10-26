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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Yükseliş sürüyor! 26 Ekim 2024 Bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! 26 Ekim 2024 Bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Anlık olarak değişen ve hafta başında altın piyasalarında ons fiyatı 2.750 doları aşarak yılbaşından bu yana %31 değer kazandı. En son gram altın 3,027 TL iken, çeyrek altın fiyatı 4,844 TL'den işlem gördü. Peki 26 Ekim 2024 Bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 07:38 Güncelleme: 26.10.2024 - 07:40
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        1

        Altın fiyatları dolar kuru ve ons altın fiyatından doğrudan etkileniyor. Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor. 26 Ekim Cumartesi haftanın altıncı gününde gram altın 3,027 TL'den alıcı buluyor. İşte, 26 Ekim bugün canlı altın fiyatları ile Kapalıçarşı'dan güncel çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını alış-satış kuru fiyatı son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

        25 Ekim Cuma günü gram altın 2 bin 995 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 822 lira iken, 4 bin 794 lira olarak güncellendi. 26 Ekim Cumartesi günü gram altın 3,027 TL iken çeyrek altın 4,844 TL'den işlem gördü.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3,027

        Satış: 3,029

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.746

        Satış: 2.749

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.844

        Satış: 4.952

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.379

        Satış: 19.751

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.659

        Satış: 9.905

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.411

        Satış: 20.606

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.855

        Satış: 3.017

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.660

        Satış: 21.179

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.698

        Satış: 2.554

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