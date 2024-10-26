ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

25 Ekim Cuma günü gram altın 2 bin 995 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 822 lira iken, 4 bin 794 lira olarak güncellendi. 26 Ekim Cumartesi günü gram altın 3,027 TL iken çeyrek altın 4,844 TL'den işlem gördü.

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