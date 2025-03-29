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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 29 Mart 2025 bugün tam altın, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları hareketlendi! 29 Mart 2025 bugün tam altın, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle takip konusu olmayı sürdürüyor. Alım satım yapmak isteyenler canlı altın fiyatları üzerinden ata altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki alış ve satış rakamlarını kontrol ediyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi kararı sonrasında yükselmeye başladı. Ons altının fiyatı, 3.084 doları görerek yeni rekor kırdı. Gram altın fiyatı 3.767 liradan işlem gördü. Peki 29 Mart 2025 bugün tam altın, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte anlık ve canlı altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 07:27 Güncelleme: 29.03.2025 - 07:27
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        1

        Canlı altın fiyatları ile ilgili son durum merak ediliyor. Bayram öncesi hareketli hafta geçiren altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararının hayata geçmesinin ardından, uluslararası piyasalarda oluşan ticaret savaşı endişesi altın fiyatlarını yükseltti. Gram altın 3 bin 767 lira seviyelerinde seyretti. Çeyrek altın 6.027 TL’den satışa çıktı. Peki 29 Mart 2025 bugün tam altın, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatlarındaki son durum

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Trump'ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Cuma günü yüzde 0,7 yükselerek ons başına 3.077 doların üzerini gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

        29 Mart Cumartesi gram altın güne 3767 liradan başladı. Çeyrek fiyatı ise 6.027,39 TL'den işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.767,12

        Satış: 3.768,01

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.084,19

        Satış: 3.086,05

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.017,39

        Satış: 6.160,70

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.017,11

        Satış: 12.321,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.107,70

        Satış: 24.109,57

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.640,00

        Satış: 24.997,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.109,97

        Satış: 24.567,54

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.447,90

        Satış: 3.658,18

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 25,042,30

        Satış: 25.676,01

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 61.221,00

        Satış: 61.368,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.062,14

        Satış: 2.992,03

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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