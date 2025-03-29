Canlı altın fiyatları ile ilgili son durum merak ediliyor. Bayram öncesi hareketli hafta geçiren altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararının hayata geçmesinin ardından, uluslararası piyasalarda oluşan ticaret savaşı endişesi altın fiyatlarını yükseltti. Gram altın 3 bin 767 lira seviyelerinde seyretti. Çeyrek altın 6.027 TL’den satışa çıktı. Peki 29 Mart 2025 bugün tam altın, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatlarındaki son durum