Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son durum 4 Mart 2025: Bugün yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları son durum 4 Mart 2025: Bugün yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Canlı ve anlık olarak değişen tabloda tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik fiyatları, gram altın, çeyrek altın fiyatları belirleniyor. Altın en son ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortaklarına gümrük vergileri uygulayacağını teyit etmesinin ardından yükselişe geçmiş ve böylece, küresel ekonominin görünümüyle ilgili endişeler derinleştirip güvenli liman alımları arttırmıştı. Peki 4 Mart 2025 bugün yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 07:18 Güncelleme: 04.03.2025 - 07:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Canlı altın fiyatları güncel olarak değişiyor. Alım ve satım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. En son altının ons fiyatı 2.865 TL iken 22 ayar bilezik fiyatı 3 bin 89 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı’da bir gram altın 3 bin 410 lira liraya kadar çıkmıştı. Peki 4 Mart 2025 bugün yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        2

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.413,3400

        Satış: 5.532,3500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.383,1610

        Satış: 3.383,6990

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.888,0400

        Satış: 2.888,5600

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.651,8600

        Satış: 22.060,1700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.213,00

        Satış: 22.408,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış:10.791,98

        Satış: 11.064,85

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.490,01

        Satış: 23.053,93

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.192,00

        Satış: 55.907,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.853,77

        Satış: 2.734,29

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.107,87

        Satış: 3.280,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        Trump: Rus gazına daha çok para harcadılar
        Trump: Rus gazına daha çok para harcadılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstenen ceza belli oldu
        İstenen ceza belli oldu
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul'da vahşet! Ailesini katletti!
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Ankara’da “sahipsiz hayvanlar” için kararlar alındı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kaderi değişebilir
        Kaderi değişebilir
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma