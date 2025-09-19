Altın Koza'da özel gösterimler ve belgesel seçkileri izleyiciyle buluşacak

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-28 Eylül'de düzenlenecek festival kapsamında yarışma dışı programda 15 özel gösterim ve belgesel seçkisi izleyiciyle buluşacak.

Festivalde bu yıl hayatını kaybeden yönetmen Ali Özgentürk anısına At ve Bekçi filmleri ile Sinematek-Sinemaevi işbirliğiyle 1936 yapımı Aysel, Bataklı Damın Kızı filmi restore edilmiş versiyonuyla gösterim programında yer alacak.

Geçen yıl festivalde ödül kazanan Gecenin Kıyısı ve Hakkı filmleri de bu yıl yeniden gösterime sunulacak.

Belgesel gösterimlerinde Çocuk Yıldızlar, Ceyar'ı Kim Öldürdü?, Bir Orkestranın İzinde, Kavak Ağacının Gölgesinde, Bir Sözün İzinde ve Adana'da Bir Efsane Ercan Kont adlı yapımlar izleyiciyle buluşacak.

Dört Dörtlük Adanmışlık başlıklı özel seçkide ise Fısıldayan Duvarlar, Sisler Bulvarı'ndan Geçtim: Biket İlhan, Sıra Dışı Bir Cerrah ve Bölük Pörçük - Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi belgeselleri izlenebilecek.