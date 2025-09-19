Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Altın Koza'da özel gösterimler ve belgesel seçkileri izleyiciyle buluşacak

        Altın Koza'da özel gösterimler ve belgesel seçkileri izleyiciyle buluşacak

        Adana'da düzenlenecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında film ve belgesel seçkileri gösterime sunulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 10:38 Güncelleme: 19.09.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın Koza'da özel gösterimler ve belgesel seçkileri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-28 Eylül'de düzenlenecek festival kapsamında yarışma dışı programda 15 özel gösterim ve belgesel seçkisi izleyiciyle buluşacak.

        Festivalde bu yıl hayatını kaybeden yönetmen Ali Özgentürk anısına At ve Bekçi filmleri ile Sinematek-Sinemaevi işbirliğiyle 1936 yapımı Aysel, Bataklı Damın Kızı filmi restore edilmiş versiyonuyla gösterim programında yer alacak.

        Geçen yıl festivalde ödül kazanan Gecenin Kıyısı ve Hakkı filmleri de bu yıl yeniden gösterime sunulacak.

        Belgesel gösterimlerinde Çocuk Yıldızlar, Ceyar'ı Kim Öldürdü?, Bir Orkestranın İzinde, Kavak Ağacının Gölgesinde, Bir Sözün İzinde ve Adana'da Bir Efsane Ercan Kont adlı yapımlar izleyiciyle buluşacak.

        Dört Dörtlük Adanmışlık başlıklı özel seçkide ise Fısıldayan Duvarlar, Sisler Bulvarı'ndan Geçtim: Biket İlhan, Sıra Dışı Bir Cerrah ve Bölük Pörçük - Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi belgeselleri izlenebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #altın koza
        #adana altın koza
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        Eylülde orman yangınları!
        Eylülde orman yangınları!
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        16 asırlık Taşköprü'nün üzerinde sprey boya!
        16 asırlık Taşköprü'nün üzerinde sprey boya!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak!
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"