7. Arabulucu

1971 (The Go Between) Yön: Joseph Losey. İngiltere.

1900 yılının yazında “Geçmiş uzak bir ülkedir” diye başlayan bu film, gizli âşıkların mektuplarını taşıyan 13 yaşındaki bir çocuğun gözünden aşkı ve hayatı anlatıyor. ABD'deki cadı avı nedeniyle İngiltere'de sürgünde yaşayan usta yönetmen Joseph Losey'nin bu hüzünlü filminde Alan Bates ve Julie Christie oynuyor. Michel Legrand'ın müziği de unutulacak gibi değil.