Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?

Geçtiğimiz Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanan ‘Karanlık Gece’ gösterime girdi. Biz de Boxoffice Türkiye’deki verilere baktık ve 2000 yılından bu yana en iyi film ödülünü kazanan 10 yapımı gişede gösterdikleri başarıya göre sıraladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?

    10. Bornova Bornova (2009) 

    İzmir’in Bornova semtinde günlerini mahalle bakkalının önünde geçiren Salih (Kadir Çermik) ve Hakan (Öner Erkan) abi-kardeş gibidirler. Askerden yeni dönen ve sakatlık yüzünden futbolculuk kariyeri başlamadan biten işsiz Hakan, taksi şoförlüğü yapmak ister. Mahallenin kızlarından liseli Özlem’den (Damla Sönmez) hoşlanır. Salih ise mahalledeki yasadışı işlere bulaşan, çevresindekilerin çekindiği biridir… Yönetmen İnan Temelkuran, sağlam sosyolojik gözlemlerle çıkar karşımıza. Mahallenin işsiz güçsüz erkekleri, esrarkeş ‘düz lise'li kızlar, bilardo oynayan ‘Anadolu liseli' çocuklar, kuytu apartman önleri, erotik hikâye yazan eski solcular... 1980 askeri darbesine kadar giden acılar ve yüzlere sinmiş umutsuzluk... ‘Bornova Bornova’, en iyi film ödülünü Reha Erdem’in ‘Kosmos’uyla paylaşır, Öner Erkan ve Damla Sönmez’e de oyunculuk ödülleri kazandırır.
    Seyirci sayısı: 15.194
  • Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?

    9. Çoğunluk (2010) 

    Türkiye’de ayrımcılığın toplumun genlerine nasıl nüfuz ettiğini, ‘altta kalanın canı çıksın’ tavrının gündelik hayatlarımıza nasıl hükmettiğini gösteren bir hikâye anlatıyor film. Eve girerken ayakkabılarını çıkartmayı ihmal etmeyen, yemeğe vaktinde oturan, sessizce televizyon seyreden, gündelik alışkanlıklarına bağlı “tanıdık bir aile” var karşımızda. Anne (Nihal Koldaş) ilgisizlikten, sevgisizlikten şikayetçi. Cuma namazlarını kaçırmayan; polisle, devletle olan sorunlarını halletmenin yolunu bilen; karşısına çıkan zayıfları şiddetle sindiren ve onları sömüren müteahhit baba (Settar Tanrıöğen) ise bir kötü adam değil, adeta bir Türkiye gerçeği… 21 yaşındaki oğlu Mertkan’ın (Bartu Küçükçağlayan) babasından farklı bir yola sapmayacağını en başından hissediyorsunuz. Yazar ve yönetmen Seren Yüce’nin asıl ilgilendiği konu toplumsal kötü alışkanlıkların babadan oğula aktarılışı… Mertkan’ın kişisel ve toplumsal ilişkilerinde vicdanını, merhametini kaybediş süreci…
    Seyirci sayısı: 25.499
  • Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?

    8. Sarmaşık (2015) 

    Armatörü iflas eden gemi, açık denizde demir atar. ‘Deniz hukuku’ gereği mürettebatın gemiyi terk etmeden beklemesi gerekmektedir. Bekleyiş ve izolasyon çeşitli psikolojik problemlere yol açar. Beş gemici ve bir kaptandan oluşan mürettebatın arasındaki hiyerarşik güç savaşı tuhaf noktalara varır… Senaryoyu da yazan yönetmen Tolga Karaçelik, ilk bölümde karakterleri tanıtarak gerilimin nerelerden patlayabileceğini, ikinci bölümde ise nasıl tırmandığını anlatır. Nadir Sarıbacak, Kadir Çermik, Hakan Karsak, Osman Alkaş, Özgür Emre Yıldırım ve Seyithan Özdemir’in oynadığı film, festivalde Karaçelik’e yönetmen ve senaryo dallarında da ödül kazandırır.
    Seyirci sayısı: 26.381
  • Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?

    7. Kader (2006) 

    Film Zeki Demirkubuz’un 1997 yapımı filmi ‘Masumiyet’te tanıdığımız Uğur ve Bekir karakterlerinin gençlik yıllarını anlatır. Bekir (Ufuk Bayraktar), aynı mahallede oturduğu Uğur’a (Vildan Atasever) uzaktan âşıktır. Uğur’un mahallenin belalı ve uğursuz erkeklerinden Zagor’u (Ozan Bilen) çok sevdiğini daha sonra öğreniriz. Öylesine âşıktır ki hapisten çıkar çıkmaz cinayet işleyen Zagor’la kaçmayı göze alır. Zagor yeni cinayetler işleyip yakalandığında, o da çaresiz mahalleye döner. Bekir, onunla birlikte olmak için elinden geleni yapar ama Uğur, Zagor’dan asla vazgeçmez. Bekir de Uğur’un peşinden ayrılmaz… Aşkı uğruna ailesi, işi ve parası dahil her şeyini kaybetse de her koşulda Uğur’la olmaya kararlıdır. ‘Kader’ birçok kişiye göre sinemamızın en güzel aşk filmlerinden ve Demirkubuz’un başyapıtlarından biri...
    Seyirci sayısı: 26.464
  • Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?

    6. Yumurta (2007) 

    Semih Kaplanoğlu’nun, ‘Yusuf Üçlemesi’nin ilk halkası olarak gerçekleştirdiği film, Antalya’da 6 ödül birden alır. ‘Yumurta’, yıllar önce doğup büyüdüğü kasabayı terk edip İstanbul’da yaşayan Yusuf’un (Nejat İşler) hikâyesi üzerine kuruludur. Çıkardığı şiir kitabıyla çok ses getiremeyen Yusuf’un İstanbul macerasının pek başarılı geçmediği bellidir. Annesinin ölüm haberi üzerine kasabaya döndüğünde evde Ayla (Saadet Işıl Aksoy) ile karşılaşır. Yusuf, son 5 yıldır annesiyle yaşayan uzak akraba Ayla’dan tümüyle habersizdir. Annesinin son isteğini yerine getirmek üzere Ayla ile bir yolculuğa çıkar. Yolculuk, Ayla ile kurduğu iletişim ve annesinin hatıraları, Yusuf için ruhani bir yolculuğa dönüşür. Finalde, artık farklı bir Yusuf vardır karşımızda.
    Seyirci sayısı: 34.918
  • Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?

    5. Güzel Günler Göreceğiz (2011) 

    Senaryosunu Emre Kavuk’un yazdığı film, bir gün içinde İstanbul’da geçiyor ve beş farklı karakterin hikâyesini anlatıyor. Karakterlerin yolları kesişse de birbirlerinin hayatlarına müdahale etmiyorlar. Hasan Tolga Pulat’ın yönettiği filmde başrolleri Uğur Polat, Buğra Gülsoy, Nesrin Cevadzade, Feride Çetin ve Barış Atay paylaşıyor… Müjde Ar’ın başkanlığını yaptığı jürinin en iyi film ödülünü ‘Güzel Günler Göreceğiz’e vermesi, ödül töreni sonrası tartışmalara yol açar. Özellikle sinema yazarları, jürinin Ümit Ünal’ın ‘Nar’ı başta olmak üzere ‘Geriye Kalan’ ve ‘Zenne’ gibi filmleri bir yana bırakıp en iyi film ve en iyi senaryo ödüllerini ‘Güzel Günler Göreceğiz’e vermesini çok eleştirir. Ama listemizde Altın Portakallı 23 film arasında beşinci sıraya yerleşmesi kuşkusuz azımsanamaz.
    Seyirci sayısı: 36.009
  • Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?

    4. Uzak (2002) 

    Mahmut (Muzaffer Özdemir) İstanbul gibi bir yerde mesleki anlamda hayata tutunmayı başarmış, kimseye ihtiyacı olmadan yaşayan bir fotoğraf sanatçısıdır. Ayrıldığı eşini hâlâ unutamayan Mahmut evinde tek başına yaşar. Taşradaki kuzeni Yusuf’un (Mehmet Emin Toprak) İstanbul’a gelip yanında kalmaya başlamasıyla kurduğu düzen sarsılır… Yusuf’un kendisine ihtiyaç duymasından rahatsızdır. Aynı kökenden gelmelerine karşın birbirlerinden hayli uzak düşmüş iki farklı insan olarak birlikte yaşamakta zorlanırlar. Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği ‘Uzak’, Cannes Film Festivali’nde aldığı Jüri Büyük Ödülü’nün yanı sıra Muzaffer Özdemir ve Mehmet Emin Toprak’a en iyi erkek oyuncu ödülünü getirir. Antalya’da ise 4 ödül birden alır.
    Seyirci sayısı: 63.845
  • Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?

    3. Büyük Adam Küçük Aşk (2001) 

    Tüm ailesini kaybeden küçük Hejar (Dilan Erçetin), yoksul akrabası tarafından İstanbul’da genç bir kadın avukatın yanına bırakılır. Avukatın evine yapılan polis operasyonu sırasında Hejar dışında herkes öldürülür. Polisler tarafından fark edilmeyen Hejar, daireden çıkmayı ve komşu evine sığınmayı başarır. Sığındığı evde emekli ve idealist bir hâkim (Şükran Güngör) oturur. Evin Kürt hizmetçisi (Füsun Demirel) sayesinde Hejar’ın durumu anlayan hâkimin gönlü, çocuğu polislere teslim etmeye el vermez. Kısa süre önce eşini yitiren hâkim, tek kelime Türkçe bilmeyen Hejar’la aynı evde kalmaya başlar… Yönetmen Handan İpekçi’ye senaryo ödülü de getiren film, çok olumlu eleştiriler alır ve gösterime girdiği yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olmayı başarır.
    Seyirci sayısı: 139.450
  • Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?

    2. Yazı Tura (2004) 

    Güneydoğu’da birlikte savaşan ve mayın patlaması sonucunda sakatlanan iki askerin hikâyesi, filmde iki ayrı bölüm olarak karşımıza gelir. Önce bacağını kaybeden ‘Şeytan Rıdvan’ lakaplı Göremeli futbolcunun (Olgun Şimşek) eve döndüğünde yaşadıklarını izleriz. İkinci bölümde ise patlamada sağ kulağındaki işitme duyusunu kaybeden Hayalet Cevher’in (Kenan İmirzalıoğlu) başına gelenleri... Her ikisi için de hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeleri mümkün değildir artık. Uğur Yücel’in yazıp yönettiği ilk uzun filmin, Antalya’da kazandığı 11 ödül arasında yönetmen ve senaryo ödülleri de var.
    Seyirci sayısı: 271.988
  • Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?

    1. Güle Güle (2000)

    Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ı 13 yıl sonra bir araya getiren film, gişelerde gösterdiği dikkat çekici başarının yanı sıra Antalya’da en iyi film dalında Altın Portakal da kazanır. Senaryosunu Fatih Altınöz’ün yazdığı filmde Bozcaada’da yaşayan, yaşını başını almış bir grup çocukluk arkadaşı, banka soymaya karar verir. Amaçları, kansere yakalanan Galip’i (Akpınar) ölmeden önce son bir kez sevgilisini görmek üzere Küba’ya göndermektir. Usta sinemacı Zeki Ökten’in yönettiği filmde, Şükran Güngör, Yıldız Kenter, Eşref Kolçak ve Zeki Alasya gibi deneyimli oyuncular bir araya gelir.
    Seyirci sayısı: 1.275.967

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.