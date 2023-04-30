Altın Portakallı filmler gişede nasıl sıralandı?

7. Kader (2006)

Film Zeki Demirkubuz’un 1997 yapımı filmi ‘Masumiyet’te tanıdığımız Uğur ve Bekir karakterlerinin gençlik yıllarını anlatır. Bekir (Ufuk Bayraktar), aynı mahallede oturduğu Uğur’a (Vildan Atasever) uzaktan âşıktır. Uğur’un mahallenin belalı ve uğursuz erkeklerinden Zagor’u (Ozan Bilen) çok sevdiğini daha sonra öğreniriz. Öylesine âşıktır ki hapisten çıkar çıkmaz cinayet işleyen Zagor’la kaçmayı göze alır. Zagor yeni cinayetler işleyip yakalandığında, o da çaresiz mahalleye döner. Bekir, onunla birlikte olmak için elinden geleni yapar ama Uğur, Zagor’dan asla vazgeçmez. Bekir de Uğur’un peşinden ayrılmaz… Aşkı uğruna ailesi, işi ve parası dahil her şeyini kaybetse de her koşulda Uğur’la olmaya kararlıdır. ‘Kader’ birçok kişiye göre sinemamızın en güzel aşk filmlerinden ve Demirkubuz’un başyapıtlarından biri...

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