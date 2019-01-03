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Amanda Cerny, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Plajda çekilmiş bir videoda limbo dansı yaparken görülen Cerny, ipin altından geçmeye çalıştı. Cerny, o anları "Egzersiz yapmak her zaman işe yarar" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.